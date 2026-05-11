10 Mayıs
Hamburger SV-Freiburg
3-2
10 Mayıs
Union St.Gilloise-KV Mechelen
3-0
10 Mayıs
FC Groningen-NEC Nijmegen
2-1
10 Mayıs
NAC Breda-SC Heerenveen
2-0IPT
10 Mayıs
Fortuna Sittard-PEC Zwolle
3-2
10 Mayıs
Telstar-Heracles
3-0
10 Mayıs
FC Twente-S. Rotterdam
4-0
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Elversberg
3-1
10 Mayıs
Hertha Berlin-Greuther Fürth
2-1
10 Mayıs
Preussen Muenster-Darmstadt
1-1
10 Mayıs
Gent-Anderlecht
1-1
10 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
0-1
10 Mayıs
Genk-Westerlo
3-0
10 Mayıs
Feyenoord-Alkmaar
1-1
10 Mayıs
LASK-RB Salzburg
2-1
10 Mayıs
Rapid Wien-Austria Wien
0-2
10 Mayıs
Hartberg-Sturm Graz
2-4
10 Mayıs
Lugano-St. Gallen
1-2
10 Mayıs
Sion-Thun
2-0
10 Mayıs
Young Boys-Basel
3-0
10 Mayıs
AVS-FC Porto
3-1
10 Mayıs
Alverca-Estoril
1-1
09 Mayıs
Torpedo Moscow-Samara
0-0IPT
10 Mayıs
FC Orenburg-Samara
1-0
10 Mayıs
Go Ahead Eagles-PSV Eindhoven
1-4
10 Mayıs
Excelsior-FC Volendam
1-1
10 Mayıs
FC Köln-FC Heidenheim
1-3
10 Mayıs
Cremonese-Pisa
3-0
10 Mayıs
Mainz 05-Union Berlin
1-3
10 Mayıs
Burnley-Aston Villa
2-2
10 Mayıs
C.Palace-Everton
2-2
10 Mayıs
N. Forest-Newcastle
1-1
10 Mayıs
West Ham United-Arsenal
0-1
10 Mayıs
Mallorca-Villarreal
1-1
10 Mayıs
Athletic Bilbao-Valencia
0-1
10 Mayıs
Real Oviedo-Getafe
0-0
10 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
2-0
10 Mayıs
Verona-Como
0-1
10 Mayıs
Fiorentina-Genoa
0-0
10 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
1-2
10 Mayıs
Parma -Roma
2-3
10 Mayıs
AC Milan-Atalanta
2-3
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
1-1
10 Mayıs
Auxerre-Nice
2-1
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
0-1
10 Mayıs
Metz-Lorient
0-4
10 Mayıs
AS Monaco-Lille
0-1
10 Mayıs
PSG-Brest
1-0
10 Mayıs
Rennes-Paris FC
2-1
10 Mayıs
Toulouse-Lyon
2-1
10 Mayıs
Zenit St. Petersburg-PFC Sochi
2-1

Barcelona'dan El Clasico'da tarihi şampiyonluk!

Barcelona, Real Madrid'i 2-0 mağlup etti ve ligde şampiyon oldu. Katalan ekibi, ilk kez bir El Clasico maçıyla şampiyonluğunu ilan etti.

calendar 10 Mayıs 2026 23:56 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 00:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i ağırladı. Barcelona, yenilenen Camp Nou'da ilk kez oynanan El Clasico'yu 2-0 kazandı ve ligde şampiyonluğunu ilan etti.

MESSI'DEN SONRA İLK!

Barcelona, Real Madrid karşısında El Clasico'ya çok hızlı başladı. Katalan ekibi, 9. dakikada Marcus Rashford'un serbest vuruştan attığı golle Real Madrid karşısında El Clasico'da 1-0 öne geçti.

Rashford, Lionel Messi'den (Ekim 2012) bu yana Real Madrid'e karşı serbest vuruşu golü atan ilk Barcelona oyuncusu oldu.

BARCELONA'DAN İKİNCİ GOL!

Barcelona, Rashford'un golünün ardından da hız kesmesi. 18. dakikada Dani Olmo'nun şık asistinde Ferran Torres, Barcelona'nın ikinci golünü atarak durumu 2-0'a getirdi.



OLEY ÇEKTİLER!

Barcelonalı taraftarlar, Real Madrid karşısında skor ve oyun üstünlüğünün ardından ezeli rakipleri karşısında 25. dakikada "Oley" çekmeye başladı.

Barcelona, ilk yarının kalan dakikalarında Real Madrid kalesine etkili ataklarına devam etti ancak farkı açamadı. Real Madrid ise ilk yarıda istediği pozisyonları bulmakta zorlandı.

El Clasico'nun ilk yarısı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

BELLINGHAM ATTI, OFSAYT

Real Madrid, 63. dakikada Jude Bellingham ile golü buldu ancak İngiliz yıldız için daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.

BARCELONA KAZANDI VE ŞAMPİYON!

Barcelona, kalan dakikalarda Real Madrid karşısında üstünlüğünü korudu ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Katalan ekibi, bu galibiyetle birlikte ligde 91 puana ulaştı ve bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Real Madrid, 77 puanda kaldı.



İLK KEZ EL CLASICO İLE ŞAMPİYON

Barcelona, ilk kez bir El Clasico maçıyla şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste ikinci kez şampiyon olan Barcelona, toplamda ise 29. şampiyonluğuna ulaştı.

TÜM MAÇLARI KAZANDI

Real Madrid karşısında kazanan Barcelona, bu sezon ligde sahasında oynadığı tüm maçları da kazandı.



La Liga'da şampiyon olan Barcelona, kalan 3 hafta öncesi 91 puanda bulunuyor. Katalan ekibi, kalan 3 maçı da kazanarak sezonu 100 puanla kapatmak istiyor.

Şampiyon Barcelona, ligin bir sonraki haftasında Alaves ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. El Clasico'da beklenen reaksiyonu gösteremeyen ve şampiyonluğunu rakibine kaptıran Real Madrid, ligin gelecek haftasında sahasında Real Oviedo'yu ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
