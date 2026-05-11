Barcelona'dan El Clasico'da tarihi şampiyonluk!

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i ağırladı. Barcelona, yenilenen Camp Nou'da ilk kez oynanan El Clasico'yu 2-0 kazandı ve ligde şampiyonluğunu ilan etti.Barcelona, Real Madrid karşısında El Clasico'ya çok hızlı başladı. Katalan ekibi, 9. dakikada Marcus Rashford'un serbest vuruştan attığı golle Real Madrid karşısında El Clasico'da 1-0 öne geçti.Rashford, Lionel Messi'den (Ekim 2012) bu yana Real Madrid'e karşı serbest vuruşu golü atan ilk Barcelona oyuncusu oldu.Barcelona, Rashford'un golünün ardından da hız kesmesi. 18. dakikada Dani Olmo'nun şık asistinde Ferran Torres, Barcelona'nın ikinci golünü atarak durumu 2-0'a getirdi.Barcelonalı taraftarlar, Real Madrid karşısında skor ve oyun üstünlüğünün ardından ezeli rakipleri karşısında 25. dakikadaçekmeye başladı.Barcelona, ilk yarının kalan dakikalarında Real Madrid kalesine etkili ataklarına devam etti ancak farkı açamadı. Real Madrid ise ilk yarıda istediği pozisyonları bulmakta zorlandı.El Clasico'nun ilk yarısı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.Real Madrid, 63. dakikada Jude Bellingham ile golü buldu ancak İngiliz yıldız için daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.Barcelona, kalan dakikalarda Real Madrid karşısında üstünlüğünü korudu ve sahadan galibiyetle ayrıldı.Katalan ekibi, bu galibiyetle birlikte ligde 91 puana ulaştı ve bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Real Madrid, 77 puanda kaldı.Barcelona, ilk kez bir El Clasico maçıyla şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste ikinci kez şampiyon olan Barcelona, toplamda ise 29. şampiyonluğuna ulaştı.Real Madrid karşısında kazanan Barcelona, bu sezon ligde sahasında oynadığı tüm maçları da kazandı.La Liga'da şampiyon olan Barcelona, kalan 3 hafta öncesi 91 puanda bulunuyor. Katalan ekibi, kalan 3 maçı da kazanarak sezonu 100 puanla kapatmak istiyor.Şampiyon Barcelona, ligin bir sonraki haftasında Alaves ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. El Clasico'da beklenen reaksiyonu gösteremeyen ve şampiyonluğunu rakibine kaptıran Real Madrid, ligin gelecek haftasında sahasında Real Oviedo'yu ağırlayacak.