Barcelona'dan El Clasico'da tarihi şampiyonluk!

MESSI'DEN SONRA İLK!
Barcelona, Real Madrid karşısında El Clasico'ya çok hızlı başladı. Katalan ekibi, 9. dakikada Marcus Rashford'un serbest vuruştan attığı golle Real Madrid karşısında El Clasico'da 1-0 öne geçti.
Rashford, Lionel Messi'den (Ekim 2012) bu yana Real Madrid'e karşı serbest vuruşu golü atan ilk Barcelona oyuncusu oldu.
BARCELONA'DAN İKİNCİ GOL!
Barcelona, Rashford'un golünün ardından da hız kesmesi. 18. dakikada Dani Olmo'nun şık asistinde Ferran Torres, Barcelona'nın ikinci golünü atarak durumu 2-0'a getirdi.
OLEY ÇEKTİLER!
Barcelonalı taraftarlar, Real Madrid karşısında skor ve oyun üstünlüğünün ardından ezeli rakipleri karşısında 25. dakikada "Oley" çekmeye başladı.
Barcelona, ilk yarının kalan dakikalarında Real Madrid kalesine etkili ataklarına devam etti ancak farkı açamadı. Real Madrid ise ilk yarıda istediği pozisyonları bulmakta zorlandı.
El Clasico'nun ilk yarısı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
BELLINGHAM ATTI, OFSAYT
Real Madrid, 63. dakikada Jude Bellingham ile golü buldu ancak İngiliz yıldız için daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.
BARCELONA KAZANDI VE ŞAMPİYON!
Barcelona, kalan dakikalarda Real Madrid karşısında üstünlüğünü korudu ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
Katalan ekibi, bu galibiyetle birlikte ligde 91 puana ulaştı ve bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Real Madrid, 77 puanda kaldı.
İLK KEZ EL CLASICO İLE ŞAMPİYON
Barcelona, ilk kez bir El Clasico maçıyla şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste ikinci kez şampiyon olan Barcelona, toplamda ise 29. şampiyonluğuna ulaştı.
TÜM MAÇLARI KAZANDI
Real Madrid karşısında kazanan Barcelona, bu sezon ligde sahasında oynadığı tüm maçları da kazandı.
La Liga'da şampiyon olan Barcelona, kalan 3 hafta öncesi 91 puanda bulunuyor. Katalan ekibi, kalan 3 maçı da kazanarak sezonu 100 puanla kapatmak istiyor.
Şampiyon Barcelona, ligin bir sonraki haftasında Alaves ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. El Clasico'da beklenen reaksiyonu gösteremeyen ve şampiyonluğunu rakibine kaptıran Real Madrid, ligin gelecek haftasında sahasında Real Oviedo'yu ağırlayacak.
Barcelona taraftarı, yeni Camp Nou'daki ilk El Clasico'ya özel koreografi düzenledi! 🤩 pic.twitter.com/2Y31ABzdZZ
Fran Garcia, top Rashford'a gelmeden araya girdi! 👀 pic.twitter.com/95klRyyez3
Marcus Rashford frikikten attı, Camp Nou ayağa kalktı! 🔥🔥 pic.twitter.com/0EWo3Eo7ys
Barcelona, Real Madrid karşısında El Clasico'da çok rahat!
⚽️Ferran Torres! pic.twitter.com/0soFneHIPq
Gonzalo Garcia, gole çok yaklaştı! 👀 pic.twitter.com/MlYjwhN2nP
Marcus Rashford savunma arkasına sarktı ancak Courtois'yı geçemedi! 🤯 pic.twitter.com/t2VctPWwwy
Rashford'un içeri çevirdiği topta müdahaleyi Courtois yapıyor! 🧤 pic.twitter.com/Q8K0AUyUyB
Joao Cancelo adrese teslim bir pas gönderdi, Courtois yine geçit vermedi! 🧤 pic.twitter.com/9zF91kGeDp
Jude Bellingham'ın ağlara gönderdiği top, ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı! ❌ pic.twitter.com/5c9sJxj7UJ
Joan Garcia'dan Vinicius'a gol izni yok! 🧤 pic.twitter.com/ejvnPwKf2h
Real Madrid savunmasından üst üste müdahaleler 🧱 pic.twitter.com/ILiLJMFIN1
Lewandowski'nin vuruşunda Courtois bir kez daha başarılı! 🧤 pic.twitter.com/ty74k4TzCh
Barcelona'nın 29. şampiyonluğunu ilan ettiği anlar! 🏆 pic.twitter.com/BU9Zg5GAPh
