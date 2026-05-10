Çekya'da şampiyonluğa dakikalar kala ortalık karıştı!

Çekya Ligi şampiyonluk grubunda Slavia Prag ile Sparta Prag arasındaki derbi tamamlanamadı. Şampiyona grubunun 2. hafta mücadelesi saha olayları nedeniyle yarıda kaldı.



Rakibinin 8 puan gerisinde bulunan Sparta Prag, 22. dakikada Jan Kuchta'nın golüyle öne geçti. Slavia Prag, 31'de Oscar Dorley ile skoru eşitledi ve devreye 1-1'lik beraberlikle girildi. Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında konuk takım Asger Sorensen'le 47'de yeniden öne geçti.



DERBİ YARIDA KALDI



Slavia Prag'da Stepan Chaloupek 52'de skora bir kez daha dengeyi getirdi, bir dakika sonra David Zima ev sahibi takımı öne geçirdi. Mücadelenin 59. dakikasında Slavia Prag'da Tomas Chorny kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın son uzatma bölümüne 3-2'lik Slavia Prag üstünlüğüyle girilirken 90+7'de maç durdu.







ÖMÜR BOYU MEN CEZASI



Slavia Prag taraftarları maçın son anlarına sahaya girdi ve mücadele ertelendi. Slavia Prag başkanı Jaroslav Tvrdik, maçın ardından yaptığı açıklamada sahaya giren taraftarlara ömür boyu men cezası verileceğini söyledi.







HÜKMEN MAĞLUBİYET CEZASI GELEBİLİR



Çek basınında yer alan haberlere Slavia Prag'ın hükmen mağlubiyet cezası alma ihtimalinin bulunduğu ve stadyumun da kapatabileceği aktarıldı. Çekya Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada olayların kabul edilemez olduğu ve bugün bir toplant gerçekleştirileceği belirtildi.



MAÇI KAZANSAYDI ŞAMPİYON OLACAKTI



Slavia Prag, bu maçı kazanmış olsaydı şampiyonluğunu ilan edebilecekti. Ancak ertelenen derbiden hükmen yenilgi kararı çıkması halinde iki takım arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 5'e düşecek ve şampiyonluk yarışını yeniden başlayacak.





🤯Slavia Prag taraftarları, Sparta Prag derbisinde şampiyonluklarını ilan etmelerine 3.5 dakika kala sahaya girdi ve maç yarıda kaldı.



