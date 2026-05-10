10 Mayıs
Hamburger SV-Freiburg
16:30
10 Mayıs
Union St.Gilloise-KV Mechelen
19:30
10 Mayıs
FC Groningen-NEC Nijmegen
17:45
10 Mayıs
NAC Breda-SC Heerenveen
17:45
10 Mayıs
Fortuna Sittard-PEC Zwolle
17:45
10 Mayıs
Telstar-Heracles
17:45
10 Mayıs
FC Twente-S. Rotterdam
17:45
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Elversberg
0-022'
10 Mayıs
Hertha Berlin-Greuther Fürth
0-022'
10 Mayıs
Preussen Muenster-Darmstadt
1-122'
10 Mayıs
Gent-Anderlecht
0-120'
10 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
17:00
10 Mayıs
Genk-Westerlo
20:15
10 Mayıs
Feyenoord-Alkmaar
17:45
10 Mayıs
LASK-RB Salzburg
18:00
10 Mayıs
Rapid Wien-Austria Wien
18:00
10 Mayıs
Hartberg-Sturm Graz
18:00
10 Mayıs
Lugano-St. Gallen
15:00
10 Mayıs
Sion-Thun
17:30
10 Mayıs
Young Boys-Basel
17:30
10 Mayıs
AVS-FC Porto
20:00
10 Mayıs
Alverca-Estoril
22:30
09 Mayıs
Torpedo Moscow-Samara
0-0IPT
10 Mayıs
FC Orenburg-Samara
1-0
10 Mayıs
Go Ahead Eagles-PSV Eindhoven
17:45
10 Mayıs
Excelsior-FC Volendam
17:45
10 Mayıs
FC Köln-FC Heidenheim
18:30
10 Mayıs
Cremonese-Pisa
16:00
10 Mayıs
Mainz 05-Union Berlin
20:30
10 Mayıs
Burnley-Aston Villa
16:00
10 Mayıs
C.Palace-Everton
16:00
10 Mayıs
N. Forest-Newcastle
16:00
10 Mayıs
West Ham United-Arsenal
18:30
10 Mayıs
Mallorca-Villarreal
15:00
10 Mayıs
Athletic Bilbao-Valencia
17:15
10 Mayıs
Real Oviedo-Getafe
19:30
10 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
22:00
10 Mayıs
Verona-Como
0-060'
10 Mayıs
Fiorentina-Genoa
16:00
10 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
17:45
10 Mayıs
Parma -Roma
19:00
10 Mayıs
AC Milan-Atalanta
21:45
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
22:00
10 Mayıs
Auxerre-Nice
22:00
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
22:00
10 Mayıs
Metz-Lorient
22:00
10 Mayıs
AS Monaco-Lille
22:00
10 Mayıs
PSG-Brest
22:00
10 Mayıs
Rennes-Paris FC
22:00
10 Mayıs
Toulouse-Lyon
22:00
10 Mayıs
Zenit St. Petersburg-PFC Sochi
15:00

Çekya'da şampiyonluğa dakikalar kala ortalık karıştı!

Çekya Ligi'nde Slavia Prag ile Sparta Prag arasındaki maç yarıda kaldı. Slavia Prag'ın 3-2 önde olduğu maçta taraftarların sahaya girmesinin ardından derbi ertelendi. İşte detaylar...

calendar 10 Mayıs 2026 14:18 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2026 14:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Çekya Ligi şampiyonluk grubunda Slavia Prag ile Sparta Prag arasındaki derbi tamamlanamadı. Şampiyona grubunun 2. hafta mücadelesi saha olayları nedeniyle yarıda kaldı. 

Rakibinin 8 puan gerisinde bulunan Sparta Prag, 22. dakikada Jan Kuchta'nın golüyle öne geçti. Slavia Prag, 31'de Oscar Dorley ile skoru eşitledi ve devreye 1-1'lik beraberlikle girildi. Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında konuk takım Asger Sorensen'le 47'de yeniden öne geçti.

DERBİ YARIDA KALDI

Slavia Prag'da Stepan Chaloupek 52'de skora bir kez daha dengeyi getirdi, bir dakika sonra David Zima ev sahibi takımı öne geçirdi. Mücadelenin 59. dakikasında Slavia Prag'da Tomas Chorny kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın son uzatma bölümüne 3-2'lik Slavia Prag üstünlüğüyle girilirken 90+7'de maç durdu.



ÖMÜR BOYU MEN CEZASI

Slavia Prag taraftarları maçın son anlarına sahaya girdi ve mücadele ertelendi. Slavia Prag başkanı Jaroslav Tvrdik, maçın ardından yaptığı açıklamada sahaya giren taraftarlara ömür boyu men cezası verileceğini söyledi.



HÜKMEN MAĞLUBİYET CEZASI GELEBİLİR

Çek basınında yer alan haberlere Slavia Prag'ın hükmen mağlubiyet cezası alma ihtimalinin bulunduğu ve stadyumun da kapatabileceği aktarıldı. Çekya Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada olayların kabul edilemez olduğu ve bugün bir toplant gerçekleştirileceği belirtildi.

MAÇI KAZANSAYDI ŞAMPİYON OLACAKTI

Slavia Prag, bu maçı kazanmış olsaydı şampiyonluğunu ilan edebilecekti. Ancak ertelenen derbiden hükmen yenilgi kararı çıkması halinde iki takım arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 5'e düşecek ve şampiyonluk yarışını yeniden başlayacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
