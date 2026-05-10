Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru! 'Abartıyorsun' deyip patladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Bir gazetecinin sorduğu soru, Sergen Yalçın'ı sinirlendirdi.



Gazetecinin, "Beşiktaş 40 yıldır derbi kazanamadığı bir sezon geçirdi bildiğim kadarıyla. Bunun yanı sıra Avrupa'da yok Beşiktaş. Herkes bir bahane söylüyor ama Beşiktaş'ta çocuklar ağlıyor. Bugün yayıncı kuruluş 4 tane çocuk gösterdi, babalarının teselli etmeye çalıştığı... Başarısızlıkta sorumlu kim?" sorusuna sinirlendiği görülen Sergen Yalçın şu cevabı verdi:



"SEN BİRAZ ABARTIYORSUN BENCE!"



"Sen biraz egzajere ediyorsun biraz. Bugün için çok doğru cümleler değil bunlar. Bugünkü oynadığımız maçta çocukların ağlaması falan... Bunlar çok egzajere edilecek şeyler. Şampiyonluk maçı oynamıyoruz, kupa finali oynamıyoruz hocam yapma! Olayı başka yere getirmeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla ama öyle değil yani. Abartıyorsun biraz bence."



