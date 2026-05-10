Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Bir gazetecinin sorduğu soru, Sergen Yalçın'ı sinirlendirdi.
Gazetecinin, "Beşiktaş 40 yıldır derbi kazanamadığı bir sezon geçirdi bildiğim kadarıyla. Bunun yanı sıra Avrupa'da yok Beşiktaş. Herkes bir bahane söylüyor ama Beşiktaş'ta çocuklar ağlıyor. Bugün yayıncı kuruluş 4 tane çocuk gösterdi, babalarının teselli etmeye çalıştığı... Başarısızlıkta sorumlu kim?" sorusuna sinirlendiği görülen Sergen Yalçın şu cevabı verdi:
"SEN BİRAZ ABARTIYORSUN BENCE!"
"Sen biraz egzajere ediyorsun biraz. Bugün için çok doğru cümleler değil bunlar. Bugünkü oynadığımız maçta çocukların ağlaması falan... Bunlar çok egzajere edilecek şeyler. Şampiyonluk maçı oynamıyoruz, kupa finali oynamıyoruz hocam yapma! Olayı başka yere getirmeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla ama öyle değil yani. Abartıyorsun biraz bence."
Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru! 'Abartıyorsun' deyip patladı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam gazeteciden kendisine gelen bir soruya çok sinirlendi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Bir gazetecinin sorduğu soru, Sergen Yalçın'ı sinirlendirdi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
NBA play-off'larında Thunder, Lakers karşısında durumu 3-0 yaptı
-
9
Sergen Yalçın'dan istifa sorusuna yanıt!
-
8
Abdullah Kavukcu'dan Osimhen için transfer sorusuna cevap
-
7
Zeki Murat Göle açıkladı; kadro dışı!
-
6
Galatasaray'da 4 futbolcudan bir ilk!
-
5
Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti!
-
4
Ertan Torunoğulları: "Sakın ha sezonu sona erdi"
-
3
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a olay gönderme!
-
2
Barcelona - Real Madrid: Muhtemel 11'ler
-
1
Dursun Özbek: "Devamı da gelecek"
- 14:18 Çekya'da şampiyonluğa dakikalar kala ortalık karıştı!
- 14:16 Galatasaray'ın maskeli kahramanı: Victor Osimhen
- 13:38 Fenerbahçe'de Fred sonradan açıldı!
- 13:26 Erden Timur'dan Galatasaray'a mektup!
- 13:18 Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru! 'Abartıyorsun' deyip patladı!
- 13:13 Dünya Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor!
- 13:04 Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için flaş karar!
- 12:18 Devlet Bahçeli, Galatasaray'ı şampiyonluğu için tebrik etti
- 12:08 Süper Lig'de 34. haftanın programı belli oldu
- 11:34 Gürcan Bilgiç'ten Zeki Murat Göle övgüsü!
- 11:17 Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a olay gönderme!
- 11:05 Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti!
- 10:52 Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 10:51 NBA play-off'larında Thunder, Lakers karşısında durumu 3-0 yaptı
- 09:49 Barcelona - Real Madrid: Muhtemel 11'ler
- 09:33 Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı!
- 09:19 Şampiyonluk sabahı: Manşetlerde Galatasaray
- 01:54 Galatasaray'da 4 futbolcudan bir ilk!
- 01:50 Okan Buruk tarihe geçti!
- 01:43 Dursun Özbek: "Devamı da gelecek"
- 01:39 Benjamin Bouchouari: "Hedefimiz Türkiye Kupası"
- 01:39 Atila Gerin'den Fenerbahçe maçı mesajı!
- 01:35 Recep Uçar'dan Beşiktaş maçı açıklaması
- 01:32 Sami Uğurlu: "En azından bir puanı hak ettik"
- 01:31 Erling Moe: "Geri dönüş için çalışmalar başlamalı"
- 01:28 Mirel Radoi: "Sonuç adil değil"
- 01:23 Stoilov: "İki adım öne çıktık, ilerledik"
- 01:20 Thorsten Fink'ten hakem tepkisi
- 01:15 Okan Buruk, Türkiye'de yerli geleneğini sürdürdü
- 01:10 Galatasaray şimdi gözünü rekora dikecek!
- 01:07 Abdullah Kavukcu'dan Osimhen için transfer sorusuna cevap
- 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kutladı
- 00:41 Bakan Bak, Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etti
- 00:40 Nuri Şahin: "Hak edilmiş bir galibiyet"
- 00:38 Jota Silva: "Böyle bitirmek istemezdim"
- 00:38 İlhan Palut: "İyi değildik, Fenerbahçe'yi kutlarım"
- 00:35 Junior Olaitan: "Çok üzüldüm"
- 00:35 Aleksandar Stanojevic: "Seneye daha güçlü döneceğiz"
- 00:33 Selçuk İnan: "Seneye daha iyisini yapmalıyız"
- 00:30 Kayserispor'dan 11 yıl sonra lige veda!
- 00:27 Kasımpaşa'dan Galatasaray maçı açıklaması!
- 00:20 Fatih Tekke'den Ernest Muçi sözleri
- 00:11 Fred: "Yapmamız gereken bu"
- 00:10 Mario Lemina: "Yüzde 99 kalacağım!"
- 00:08 Wilfried Singo: "Biz iyi bir takımız"
- 00:05 Gabriel Sara: "İnanılmaz hissediyorum, çılgınca!"
- 00:01 Brown: "Taraftarlar şampiyonluğu hak ediyor"
- 00:00 Maruf Güneş: "Galatasaray doymaz!"
- 23:58 Joao Pereira: "Ana hedefimize ulaştık"
- 23:55 Metin Diyadin: "Bütün duam takımı ligde tutmak"
- 23:49 Roland Sallai: "Hep birlikte kutlama zamanı"
- 23:46 Guendouzi: "Önümüzdeki yıl her şeyi yapacağız"
- 23:46 Abdülkerim Bardakcı: "Tarih yazdık, şükürler olsun"
- 23:42 Juventus; bir attı, iki takıldı, üç aldı
- 23:42 Ismail Jakobs: "Çok özgür hissediyorum"
- 23:39 Davinson Sanchez: "Çok zorlu bir sezondu"
- 23:32 İlkay Gündoğan: "Çok özel başarı, özel duygu"
- 23:19 Ertan Torunoğulları: "Sakın ha sezonu sona erdi"
- 23:02 Lucas Torreira: "Galatasaray her şeyin önünde!"
- 23:01 Zeki Murat Göle: "Şampiyonluğu kaybettik üzgünüz"
Bayern Münih, Wolfsburg'u ateşe attı
Manchester City 3 attı, Arsenal'i nefesini hissettirdi!
Atletico Madrid'e bir şok daha!
Manchester United'ın serisi sona erdi
Brighton, Wolves karşısında rahat kazandı!
Arne Slot'tan değişim sinyali!
Alvaro Arbeloa'dan köstebek sorusuna cevap!
Hansi Flick'ten Real Madrid sözleri!
İnanılmaz olay: Yangın tüpü sıktı, kadro dışı kaldı!
Alvaro Arbeloa'dan Valverde ve Tchouameni için açıklama
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|59
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|40
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27