09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
3-0
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
1-2
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
4-2
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
0-3
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
0-1
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
2-2
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-2
09 Mayıs
Lazio-Inter
0-3
09 Mayıs
Lecce-Juventus
0-1
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
3-1
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
2-1
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
3-0
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
4-1
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
2-1
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
2-0
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-0
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
3-0
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-1
09 Mayıs
Brighton-Wolves
3-0
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
0-1
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
3-1
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
2-1
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-0
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
3-1
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
0-1
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
2-1
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
3-2
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
4-0
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

Kayserispor'dan 11 yıl sonra lige veda!

Küme düşen Kayserispor, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti.

calendar 10 Mayıs 2026 00:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Kayserispor'un 2015-2016 sezonundan beri mücadele ettiği Süper Lig serüveni sona erdi.

Sezona teknik direktör Markus Gisdol ile başlayan Kayseri temsilcisi ligin 8. haftasında takımı Radomir Djalovic'e teslim etti.

Djalovic ile ligde 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, kötü gidişata dur diyemedi.

Ligin 24. haftasından itibaren görev alan teknik direktör Erling Moe de Kayserispor'u yukarıya taşıyamadı.

Sarı kırmızılı ekip, bu sezon ligde çıktığı 33 karşılaşmada 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 27 puan toplayabildi.

Ligin bitmesine 1 hafta kala puan tablosunda son sırada olan Kayserispor'un 1. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Kayserispor, 2014-15 sezonunda Cüneyt Dumlupınar yönetiminde 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
