Kayserispor'dan 11 yıl sonra lige veda!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti.



Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Kayserispor'un 2015-2016 sezonundan beri mücadele ettiği Süper Lig serüveni sona erdi.



Sezona teknik direktör Markus Gisdol ile başlayan Kayseri temsilcisi ligin 8. haftasında takımı Radomir Djalovic'e teslim etti.



Djalovic ile ligde 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, kötü gidişata dur diyemedi.



Ligin 24. haftasından itibaren görev alan teknik direktör Erling Moe de Kayserispor'u yukarıya taşıyamadı.



Sarı kırmızılı ekip, bu sezon ligde çıktığı 33 karşılaşmada 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 27 puan toplayabildi.



Ligin bitmesine 1 hafta kala puan tablosunda son sırada olan Kayserispor'un 1. Lig'e düşmesi kesinleşti.



Kayserispor, 2014-15 sezonunda Cüneyt Dumlupınar yönetiminde 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmişti.



