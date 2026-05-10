09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
3-0
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
1-2
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
4-2
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
0-3
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
0-1
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
2-2
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-2
09 Mayıs
Lazio-Inter
0-3
09 Mayıs
Lecce-Juventus
0-1
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
3-1
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
2-1
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
3-0
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
4-1
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
2-1
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
2-0
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-0
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
3-0
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-1
09 Mayıs
Brighton-Wolves
3-0
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
0-1
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
3-1
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
2-1
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-0
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
3-1
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
0-1
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
2-1
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
3-2
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
4-0
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

Selçuk İnan: "Seneye daha iyisini yapmalıyız"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, ligdeki Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

calendar 10 Mayıs 2026 00:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan: 'Seneye daha iyisini yapmalıyız'
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, "Takım ruhuyla bu sene ligde kalmayı başardık ama seneye bundan daha iyisini, daha fazlasını yapmamız gerekiyor." dedi.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, kısır geçen zor bir maç olduğunu söyledi.

İki takımın da sahada kalite olarak eksik olduğunu belirten İnan, rakibin ilk golü atarak avantaj elde ettiğini ve maçın da bu sonuçla bittiğini kaydetti.

İnan, golden sonra ofansif oynamaya çalıştıklarını, değişiklikler yaptıklarını dile getirerek "1-2 pozisyonumuz var. Onları da değerlendiremedik. Maçı kazanarak bitirmek istiyorduk. evimizdeki son maçımızı. Nasip olmadı." diye konuştu.

Kocaelispor'un çok büyük bir kulüp, büyük bir camia olduğunu ama finansal açıdan sıkıntı çektiklerini aktaran İnan, "Bunu bilmekte fayda var. Oyuncularımız tabii ki bunu çok yansıtmamaya çalışıyor ama en nihayetinde onlar profesyonel. Onları idare etmek biraz yorucu olabiliyor. İnşallah önümüzdeki sezon bu tür finansal sorunları yaşamayız." ifadelerini kullandı.

İnan, bu sezon ligde kalmanın büyük başarı olduğunu vurgulayarak "Takım ruhuyla bu sene ligde kalmayı başardık ama seneye bundan daha iyisini, daha fazlasını yapmamız gerekiyor." dedi.

Bu sezon yaptıklarının kolay iş olmadığını vurgulayan İnan, "Hayatım boyunca mütevazi oldum. Öyle de davranmaya çalıştım. Hep daha fazlasını insanlar benden istesin istedim. Hep açık oldum bütün eleştirilere her şeye ama bu sene iyi iş çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
