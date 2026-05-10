09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
3-0
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
1-2
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
4-2
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
0-3
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
0-1
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
2-2
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-2
09 Mayıs
Lazio-Inter
0-3
09 Mayıs
Lecce-Juventus
0-1
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
3-1
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
2-1
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
3-0
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
4-1
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
2-1
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
2-0
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-0
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
3-0
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-1
09 Mayıs
Brighton-Wolves
3-0
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
0-1
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
3-1
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
2-1
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-0
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
3-1
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
0-1
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
2-1
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
3-2
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
4-0
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

Mirel Radoi: "Sonuç adil değil"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, ligdeki Göztepe maçı sonrası konuştu.

calendar 10 Mayıs 2026 01:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mirel Radoi: 'Sonuç adil değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, "Sonucun biraz adil olmadığını düşünüyorum." dedi.

Radoi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu ancak maça kötü başlamadıklarını söyledi.

Kendi hatalarından bir gol yediklerini, sonrasında 1-1'i yakalamayı ve oyunda dengeyi kurmayı başardıklarını aktaran Radoi, "Rakibimizin sahanın her yerinde neredeyse 1'e 1 oynadığını biliyorduk. O yüzden bizim için kolay bir maç olmadı. Erken de gelen golden sonra tabi ki de bizim de kolay top kayıplarımız oldu. Hatta rakipsiz ve müdahale olmadığı alanlarda da çok basit toplar kaybettik. Bunun arkasında da zaten mağlubiyet geldi." diye konuştu.

Devre arasında takımla neleri doğru yapmaları gerektiğini konuştuklarını anlatan Radoi, şöyle devam etti:

"Bizden daha çok korner, duran top kullansalar da bence sonucun biraz adi olmadığını düşünüyorum. Tabi aslında benim kariyerim açısından da çok zor bir başlangıç oldu. Çünkü 3 mağlubiyeti arka arkaya kariyerimde ilk defa alıyorum. 16 pozisyona girdik bu maçlarda ve sadece 1 gol atabildik. Taraftarlarımızın önünde oynayacağımız zor bir maçımız daha var. En iyi şekilde maç çıkarmak istiyoruz."

Taraftarın önünde son kez oynayacaklarını hatırlatan Radoi, "Futbolcular açısından belki taraftalar önünde son kez oynayacaklar ya da son kez bu takımın formasını giyecekler. Gelecek yıl bu şekilde mağlubiyetleri hiçbir şey olmamış gibi kabul edemeyiz. Kaybetsek bile mağlubiyetten sonra bu kadar rahat olmamamız, soyunma odasında üzülmeyen, mücadele etmeyen futbolcuları hiçbir zaman kabul etmeyeceğim. Bunun şimdi söylememin sebebi gelecek sezon için herkes için açık bir mesaj olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.