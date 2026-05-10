Uğurcan Çakır: 'Gerekenleri konuşacağım'

Galatasaray'ın yıldızı Uğurcan Çakır, üst üste 4. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.
Hislerini anlatan Uğurcan Çakır, "Öncelikle çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı, herkesi tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonluktu." dedi.
Uğurcan, "Şampiyonlar Ligi ve ligde çok iyi performans gösterdik ve hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Uğurcan Çakır, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Milli file bekçisinin sözleri şu şekilde:
"Konuşulacak çok şey var da... Burada müsait değil ortam, başka zaman konuşuruz.
Trabzonspor'da uzun yıllar oynadım, kaptanlık yaptım, hiç kimsenin orada kalbini kırmadım. Kimseyle sorun yaşamadım. Her zaman en çok sevilen oyuncu ben olmuştum. Trabzonspor'da büyük başarılar yaşadık. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım her zaman. Şu anda Galatasaray forması giyiyorum. Çok çalıştım. İyi performansla şampiyonlukla taçlandırdım. Seneye inşallah, bu sene alışma senemdi, daha büyük başarılar yaşarım inşallah. Ben buna inanıyorum. Bir teşekkür de eşime etmek istiyorum.
Dursun başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Beni burada görmek istiyordu. Çok büyük bir bonservisle beni buraya transfer etti. Onun yüzünü kara çıkarmadığım için de mutluyum.
Hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadım. Galatasaray camiasına armağan olsun. İnşallah seneye kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Zamanı gelince gerekenleri konuşacağım. Galatasaray taraftarına her zaman yanımda oldukları için teşekkürler."
