09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
3-0
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
1-2
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
4-2
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
0-3
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
0-1
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
2-2
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-2
09 Mayıs
Lazio-Inter
0-3
09 Mayıs
Lecce-Juventus
0-1
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
3-1
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
2-1
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
3-0
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
4-1
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
2-1
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
2-0
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-0
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
3-0
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-1
09 Mayıs
Brighton-Wolves
3-0
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
0-1
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
3-1
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
2-1
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-0
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
3-1
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
0-1
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
2-1
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
3-2
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
4-0
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

Atila Gerin'den Fenerbahçe maçı mesajı!

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, ligdeki Rizespor galibiyetini değerlendirdi.

calendar 10 Mayıs 2026 01:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-0 yenen ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, final gibi bir maç oynadıklarını belirtti.

Yüzde yüz kazanmaları gereken bir karşılaşmaya çıktıklarını aktaran Gerin, "Rizespor son 10 haftanın momentumu en yüksek takımlarından biri. 2 mağlubiyet aldı sanırım. Planlı oynayan bir takım. Onlara karşı oynamak kolay değildi. Oyuna stresli başladık, golü arayan Rizespor'du. Fakat çok sıkı durduk, çok istedik maçı. Genelde pozisyon bulup atamıyorduk ama bu sefer az gidip attık. Pozisyonları gole çevirince skoru aldık. Bu maçlar duygu maçları, stresi yönetme maçları. Takımımda bu konuda tecrübeleniyor. Büyük bir avantaj yakaladık." diye konuştu.

Kümede kalmak istediklerini dile getiren Gerin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her golün bile önemli olduğu yerde puan avantajımız var. Haftaya Türkiye'nin (Fenerbahçe) en büyük takımlarından birine gidiyoruz. Bize yetecek skoru almak için tüm benliğimizle sahada olacağız. Bu skorları almak kolay değil. Oyuncularımın hepsini yüreklerinden kutluyorum. Emre (Akbaba) uzun sakatlıktan golle döndü, ona da ayrıca sevindim. Maçı kazandık, ümidimizi haftaya taşıdık. Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
