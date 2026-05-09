Bayern Münih, Wolfsburg'u ateşe attı

Almanya 1. Bundesliga'nın 33. haftasında Wolfsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 1-0'lık skorla kazandı.



Harry Kane, 36. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.



Bayern Münih, 56. dakikada Michael Olise'nin golüyle 3 puana ulaştı.



Bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 86'ya yükseltti.



Wolfsburg ise 26 puanda kaldı ve direkt kümede kalma ihtimali kalmadı. Wolfsburg, 16. sırada kalabilirse kümede kalabilmek için play-out maçı oynayacak.



Wolfsburg, gelecek hafta St. Pauli'yi konuk edecek. Wolfsburg bu maçta yenilmezse kümede kalma maçı oynamaya hak kazanacak. St. Pauli kazanırsa Wolfsburg küme düşecek.



Bayern Münih ise Köln maçıyla sezonu bitirecek.



