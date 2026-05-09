Milli sporcu Nedim Tolga Tunçer, Plak Atışları Dünya Kupası'nın Kazakistan ayağında rekor kırarak altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Almatı kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Ay-yıldızlı sporcu Nedim Tolga 122 puan, Erdoğan Akkaya ise 121 puan alarak 8 sporcunun mücadele ettiği finale çıkmaya hak kazandı.
Nedim Tolga, finalde 29 puanla dünya rekoru kırarak kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.
Erdoğan Akkaya, ise final müsabakasını 8. sırada tamamladı.
Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer rekor kırarak şampiyon!
Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, Dünya Kupası'nda rekor kırarak şampiyon oldu.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Milli sporcu Nedim Tolga Tunçer, Plak Atışları Dünya Kupası'nın Kazakistan ayağında rekor kırarak altın madalya kazandı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Trabzonspor'da Ernest Muçi pazarlığı
-
9
Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
-
8
Real Madrid, Valverde ile Tchouameni'ye verilen cezayı açıkladı
-
7
Beşiktaş - Trabzonspor: 11'ler
-
6
Galatasaray'dan Jonathan Rowe harekatı!
-
5
Galatasaray'da Mertens gelişmesi! Geri dönüyor!
-
4
Sadettin Saran'dan Konyaspor maçına saatler kala açıklama!
-
3
Konyaspor - Fenerbahçe: 11'ler
-
2
Fenerbahçe'de kalede ilk aday: Jan Oblak
-
1
Galatasaray - Antalyaspor: 11'ler
- 19:28 Okan Buruk: "Tarih yazacağız"
- 19:25 Lucas Torreira'nın babasından açıklama geldi!
- 19:12 Zeki Murat Göle açıkladı; kadro dışı!
- 19:06 Beşiktaş - Trabzonspor: 11'ler
- 19:01 Manchester United'ın serisi sona erdi
- 18:58 Konyaspor - Fenerbahçe: 11'ler
- 18:54 Brighton, Wolves karşısında rahat kazandı!
- 18:45 Galatasaray - Antalyaspor: 11'ler
- 18:31 Arne Slot'tan değişim sinyali!
- 18:12 MotoGP'nin Fransa'daki sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu, 14. oldu
- 18:01 Selahattin Baki'den Aziz Yıldırım iddialarına cevap
- 17:59 Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer rekor kırarak şampiyon!
- 17:55 İran Milli Takımı'ndan Dünya Kupası için açıklama
- 17:40 Alvaro Arbeloa'dan köstebek sorusuna cevap!
- 17:31 Ederson'dan Fenerbahçe kararı!
- 17:22 Abdullah Kiğılı'dan Hakan Safi'ye destek!
- 17:15 Messi, Dünya Kupası'ndaki favorisini seçti!
- 17:14 Hansi Flick'ten Real Madrid sözleri!
- 16:49 İnanılmaz olay: Yangın tüpü sıktı, kadro dışı kaldı!
- 16:27 Liverpool ile Chelsea puanları paylaştılar!
- 16:11 Kasımpaşa'da Adem Arous'a tarihi bonservis!
- 15:46 Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Emirhan Topçu
- 15:32 Ergin Ataman: 'Hakemler hakkında konuşursam para cezası ödeyeceğim!'
- 15:25 Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması!
- 15:21 Bodrum FK'nın inancı tam
- 15:11 Aliağa FK'da sportif direktör Erdem Özgenç oldu
- 14:48 Alvaro Arbeloa'dan Valverde ve Tchouameni için açıklama
- 14:43 Sadettin Saran'dan Konyaspor maçına saatler kala açıklama!
- 14:33 Basketbolda İzmir'in kader günü
- 14:27 Merkezefendi'nin ligde son hafta konuğu Erokspor
- 14:26 Fatih Terim'den Arda Turan ve Hull City açıklaması
- 14:22 Galatasaray'dan Jonathan Rowe harekatı!
- 14:19 Manisa Basket perdeyi kapatıyor
- 14:14 Muğlaspor tarihi finalde
- 14:10 Salih Özcan, Borussia Dortmund'a veda ediyor
- 14:04 Milli para masa tenisçilerden 4 madalya birden!
- 14:03 2. Lig'i en düşük puanla bitiren takım Yeni Malatyaspor
- 14:02 Kavurat: "Olimpiyat için ilk adımımı altınla atmak istiyorum"
- 13:58 Gaziantep Basketbol'da Süper Lig'e son iki adım kaldı
- 13:57 Adem Bona'lı Philadelphia 76ers darmadağın oldu
- 13:56 Beşiktaş GAİN, Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek
- 13:30 Necla Güngör Kıragası: ''Her ayrılığımız vicdan azabı''
- 13:19 Avrupa basınından Fenerbahçe Beko'ya övgüler!
- 13:06 Süper Lig'in alt tarafında hesap kitap zamanı!
- 13:05 Onuachu, Trabzon efsanelerini kovalıyor
- 12:54 Trabzonspor'da Ernest Muçi pazarlığı
- 12:50 Manisalı Nehir ve Elif, Avrupa ve dünya şampiyonaları için bileklerine güveniyor
- 12:44 Fenerbahçe'de seçim öncesi teknik direktör planı
- 12:17 Victor Osimhen, Antalyaspor'a bilendi
- 12:15 Oh, sessizliğini bozmak istiyor
- 12:09 EuroLeague'de Final Four'un müdavimi: Fenerbahçe
- 11:40 Beşiktaş kabuk değiştirecek
- 11:36 Okan Buruk'tan rehavet uyarısı!
- 11:30 Aziz Yıldırım futbol aklını belirledi!
- 10:49 Serdal Adalı'nın büyük uğraşı: Sergen Yalçın
- 10:46 Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
- 10:34 Enzo Maresca'dan Fenerbahçe'nin teklifine yanıt
- 10:26 Fenerbahçe'de yeni yönetimi bekleyen büyük yük!
- 10:07 Galatasaray'da Mertens gelişmesi! Geri dönüyor!
- 09:53 Fenerbahçe'de kalede ilk aday: Jan Oblak
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Manchester United'ın serisi sona erdi
Brighton, Wolves karşısında rahat kazandı!
Arne Slot'tan değişim sinyali!
Alvaro Arbeloa'dan köstebek sorusuna cevap!
Hansi Flick'ten Real Madrid sözleri!
İnanılmaz olay: Yangın tüpü sıktı, kadro dışı kaldı!
Alvaro Arbeloa'dan Valverde ve Tchouameni için açıklama
Salih Özcan, Borussia Dortmund'a veda ediyor
Serie A'ya yükselen 2. takım Frosinone
Hull City, Millwall ile yenişemedi: Turu ikinci maça bıraktı
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24