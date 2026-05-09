Tekvando Milli Takımı Teknik Sorumlusu Alper Kavcı, Almanya'nın Münih kentinde 11-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde zirveyi hedeflediklerini söyledi.



Avrupa Şampiyonası'na son dünya şampiyonu olarak katıldıklarını vurgulayan Kavcı, "Bunun gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda sorumluluğumuzun farkındayız. Bizim için çok zor bir turnuva olacak. Avrupa'da çok ciddi söz sahibi ülkeler var. Bunlardan biri biziz. Ekibimizde çok tecrübeli ve ilk defa katılacak sporcular da var. Bunları birbirine harmanladık. Takım halinde zirveye çıkmayı hedefliyoruz. Zor olacak ama inşallah başaracağız. Almanya'da gurbetçi tekvandocularımız var. Orada ev sahibi gibi olacağız. Türk milletinin dualarını bekliyoruz. Bu işlerde dua önemli." diye konuştu.



Münih'te gerçekleştirilecek şampiyonanın 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'na doğrudan etkisinin olmadığını ve Los Angeles'a en kalabalık şekilde gitmeyi hedeflediklerini belirten Kavcı, "Almanya'daki stratejik bir turnuva. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra puanlar sıfırlanacak ama burada alınan puanlar grand prix'lere yansıyacak. Grand prix'lere girmek de olimpiyatları aralamak demek. Aklımızın bir köşesinde Los Angeles var. En yüksek sayıyla katılmayı sağlayacağız. Ekibimizde çok güçlü isimler var. Daha önce olimpiyatlarda yarışmış Nafia, Merve gibi sporcular var. Yeni genç sporcularımız var. Hepsinin oraya katılması için çalışacağız. En büyük hedefimiz kalabalık bir katılımla gitmek ve olimpiyat şampiyonu çıkarmak. Bu güce de sahibiz. Bunun başaracak seviyedeyiz, başaracağımıza da inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Merve Dinçel Kavurat: "Olimpiyat için ilk adımımı altınla atmak istiyorum"



Milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, olimpiyatlar öncesi ilk olarak Avrupa şampiyonu olmak istediğini belirtti.



İkişer dünya ve Avrupa şampiyonluğunun olduğunu anımsatan 26 yaşındaki tekvandocu, "Bu sayıda 3'e adım atmak istiyorum. Bizde sıralama Avrupa, dünya ve olimpiyat olarak gidiyor. Bu seriyi bozmadan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak için çalışıyorum. Bir sporcunun en üst noktası olimpiyat. Olimpiyata giden yolu bir merdiven olarak gördüğümüzde Avrupa Şampiyonası bunun ilk basamağı. Dünya şampiyonası, grand prix'ler derken kendinizi olimpiyatta buluyorsunuz. Ben de olimpiyat için ilk adımımı altınla atmak istiyorum." şeklinde konuştu.



Ay-yıldızlı takıma çok güvendiğini kaydeden milli sporcu, şunları kaydetti:



"Dünya şampiyonasından sonraki ilk büyük turnuvamız olacak. Biz dünya şampiyonu olmuş bir takımız. Avrupa Şampiyonası'na dünya şampiyonu olarak gidiyoruz. İddialı bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Böyle bakınca tüm arkadaşlarım genç gözüküyor ama hepsi tecrübeli ve kendini işine adamış insanlar. Çok büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Kampta A'dan Z'ye her şey güzeldi. Arkadaşlarımızla sürekli beraberiz. Ailemden çok arkadaşlarımı gördüm. Hep beraber takım olarak başarı elde edeceğimizi düşünüyorum."



Türk milletinden dua istediğini de sözlerine ekleyen Merve Dinçel Kavurat, "Biz inançlı bir milletiz. Dua istiyorum. Bizi canı gönülden destekleyen ve dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Almanya'daki Türkleri de maçlara bekliyorum. Destekleri bizim için çok önemli." dedi.



Elif Sude Akgül: "Dünya şampiyonu bir takımız"



49 kiloda müsabakalara çıkan milli sporcu Elif Sude Akgül ise şöyle konuştu:



"Bu şampiyona için çok çalıştık. Son dünya şampiyonuyuz. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alacağız. Takım arkadaşlarıma inanıyorum. Ben de dünya şampiyonasında aldığım gümüş madalyayı, Avrupa Şampiyonası'nda altın olarak telafi edeceğimi düşünüyorum. Heyecanım yok, gayet iyiyim. Bu da başaracağımıza olan inancımdan kaynaklanıyor. İyi ve dünya şampiyonu bir takımız. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız."



İbrahim Öter: "Bayrakla koşma hayalim var"



İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek İbrahim Öter de çok heyecanlı olduğunu anlattı.



Yıllardır bugünlerin hayalini kurduğunun altını çizen İbrahim Öter, "10 yıldır Avrupa Şampiyonası için çabaladım. Kürsüde birinci olarak kendimi görmeyi çok istiyorum. Merve, Nafia abla var. Erkek takımında da abilerimiz var. Onlar da beni motive ediyorlar. Ferhat Can Kavurat ağabeyimle birlikte hazırlandık. Oradaki heyecandan, maç öncesi streslerinden bahsettiler. Bende şu an stres yok ama tartıyı geçtikten sonra büyük ihtimalle olacak. Stresi yöneteceğimi düşünüyorum. Bayrakla koşma hayalim var." şeklinde görüş belirtti.



