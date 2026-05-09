09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
0-014'
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
16:00
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
0-014'
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
17:15
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
17:00
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
17:00
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
0-014'
09 Mayıs
Sunderland-M. United
17:00
09 Mayıs
Elche-Alaves
15:00
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
17:00
09 Mayıs
Brighton-Wolves
17:00
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
14:30
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
16:30
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
16:30
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
16:30
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
16:30
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
14:30

Kavurat: "Olimpiyat için ilk adımımı altınla atmak istiyorum"

Tekvando Milli Takımı, Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda iddialı.

calendar 09 Mayıs 2026 14:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kavurat: 'Olimpiyat için ilk adımımı altınla atmak istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tekvando Milli Takımı Teknik Sorumlusu Alper Kavcı, Almanya'nın Münih kentinde 11-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde zirveyi hedeflediklerini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na son dünya şampiyonu olarak katıldıklarını vurgulayan Kavcı, "Bunun gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda sorumluluğumuzun farkındayız. Bizim için çok zor bir turnuva olacak. Avrupa'da çok ciddi söz sahibi ülkeler var. Bunlardan biri biziz. Ekibimizde çok tecrübeli ve ilk defa katılacak sporcular da var. Bunları birbirine harmanladık. Takım halinde zirveye çıkmayı hedefliyoruz. Zor olacak ama inşallah başaracağız. Almanya'da gurbetçi tekvandocularımız var. Orada ev sahibi gibi olacağız. Türk milletinin dualarını bekliyoruz. Bu işlerde dua önemli." diye konuştu.

Münih'te gerçekleştirilecek şampiyonanın 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'na doğrudan etkisinin olmadığını ve Los Angeles'a en kalabalık şekilde gitmeyi hedeflediklerini belirten Kavcı, "Almanya'daki stratejik bir turnuva. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra puanlar sıfırlanacak ama burada alınan puanlar grand prix'lere yansıyacak. Grand prix'lere girmek de olimpiyatları aralamak demek. Aklımızın bir köşesinde Los Angeles var. En yüksek sayıyla katılmayı sağlayacağız. Ekibimizde çok güçlü isimler var. Daha önce olimpiyatlarda yarışmış Nafia, Merve gibi sporcular var. Yeni genç sporcularımız var. Hepsinin oraya katılması için çalışacağız. En büyük hedefimiz kalabalık bir katılımla gitmek ve olimpiyat şampiyonu çıkarmak. Bu güce de sahibiz. Bunun başaracak seviyedeyiz, başaracağımıza da inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Merve Dinçel Kavurat: "Olimpiyat için ilk adımımı altınla atmak istiyorum"

Milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, olimpiyatlar öncesi ilk olarak Avrupa şampiyonu olmak istediğini belirtti.

İkişer dünya ve Avrupa şampiyonluğunun olduğunu anımsatan 26 yaşındaki tekvandocu, "Bu sayıda 3'e adım atmak istiyorum. Bizde sıralama Avrupa, dünya ve olimpiyat olarak gidiyor. Bu seriyi bozmadan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak için çalışıyorum. Bir sporcunun en üst noktası olimpiyat. Olimpiyata giden yolu bir merdiven olarak gördüğümüzde Avrupa Şampiyonası bunun ilk basamağı. Dünya şampiyonası, grand prix'ler derken kendinizi olimpiyatta buluyorsunuz. Ben de olimpiyat için ilk adımımı altınla atmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Ay-yıldızlı takıma çok güvendiğini kaydeden milli sporcu, şunları kaydetti:

"Dünya şampiyonasından sonraki ilk büyük turnuvamız olacak. Biz dünya şampiyonu olmuş bir takımız. Avrupa Şampiyonası'na dünya şampiyonu olarak gidiyoruz. İddialı bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Böyle bakınca tüm arkadaşlarım genç gözüküyor ama hepsi tecrübeli ve kendini işine adamış insanlar. Çok büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Kampta A'dan Z'ye her şey güzeldi. Arkadaşlarımızla sürekli beraberiz. Ailemden çok arkadaşlarımı gördüm. Hep beraber takım olarak başarı elde edeceğimizi düşünüyorum."

Türk milletinden dua istediğini de sözlerine ekleyen Merve Dinçel Kavurat, "Biz inançlı bir milletiz. Dua istiyorum. Bizi canı gönülden destekleyen ve dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Almanya'daki Türkleri de maçlara bekliyorum. Destekleri bizim için çok önemli." dedi.

Elif Sude Akgül: "Dünya şampiyonu bir takımız"

49 kiloda müsabakalara çıkan milli sporcu Elif Sude Akgül ise şöyle konuştu:

"Bu şampiyona için çok çalıştık. Son dünya şampiyonuyuz. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alacağız. Takım arkadaşlarıma inanıyorum. Ben de dünya şampiyonasında aldığım gümüş madalyayı, Avrupa Şampiyonası'nda altın olarak telafi edeceğimi düşünüyorum. Heyecanım yok, gayet iyiyim. Bu da başaracağımıza olan inancımdan kaynaklanıyor. İyi ve dünya şampiyonu bir takımız. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız."

İbrahim Öter: "Bayrakla koşma hayalim var"

İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek İbrahim Öter de çok heyecanlı olduğunu anlattı.

Yıllardır bugünlerin hayalini kurduğunun altını çizen İbrahim Öter, "10 yıldır Avrupa Şampiyonası için çabaladım. Kürsüde birinci olarak kendimi görmeyi çok istiyorum. Merve, Nafia abla var. Erkek takımında da abilerimiz var. Onlar da beni motive ediyorlar. Ferhat Can Kavurat ağabeyimle birlikte hazırlandık. Oradaki heyecandan, maç öncesi streslerinden bahsettiler. Bende şu an stres yok ama tartıyı geçtikten sonra büyük ihtimalle olacak. Stresi yöneteceğimi düşünüyorum. Bayrakla koşma hayalim var." şeklinde görüş belirtti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.