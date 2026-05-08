08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-290'
08 Mayıs
Levante-Osasuna
2-255'
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-176'
08 Mayıs
Lens-Nantes
0-077'
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-172'
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-062'

Beşiktaş taraftarından Trabzonspor maçı için flaş karar

Trendyol Süper Lig'i 4. sırada bitirmeyi garantileyen ve Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta taraftarlar, Trabzonspor maçında takımı protesto etmeye hazırlanıyor.

calendar 08 Mayıs 2026 23:13 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 23:14
Beşiktaş taraftarından Trabzonspor maçı için flaş karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'a sahasında 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Beşiktaş'ta taraftarlar maç sonu büyük üzüntü yaşamıştı.

TARAFTAR PROTESTOYA HAZIRLANIYOR

Maçın son düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın ve Serdal Adalı aleyhinde tezahüratlarda bulunmuş ve istifaya davet etmişti.

9 Mayıs Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta taraftarlar, yeni bir protestoya hazırlanıyor.

"İLK 5 DAKİKA SESSİZ KALACAĞIZ"

Beşiktaş Çarşı Grubu, Trabzonspor maçının ilk 5 dakikasında sahaya sırt dönüp sessiz kalacağını açıkladı.

"Trabzonspor karşılaşmasının başlangıç düdüğüyle birlikte, hiç alışkın olmadığımız bir tavır sergileyerek tüm tribün olarak ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtımızı dönerek ve sessiz kalacağız.

Bu tepki; Beşiktaş'ın hedefleriyle bağdaşmayan saha içi performansa, mücadele eksikliğine ve camianın beklentilerinden uzak görüntüye karşı bir duruştur.

Beşiktaş taraftarının varlığının ve desteğinin bu kulüp için ne ifade ettiğini hatırlatmak adına, yokluğumuzun hissedilmesi için 5 dakika fazlasıyla yeterlidir."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.