08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-040'
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
1-040'
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Zeynep Sönmez, Roma Açık'a 2. turda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roma Açık 2. turunda dünya 5 numarası Jessica Pegula'ya 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

08 Mayıs 2026 19:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roma Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda ABD'li rakibi 5 numaralı seribaşı Jessica Pegula'ya 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilerek elendi.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 düzeyindeki Roma Açık'a tek kadınlarda ikinci tur müsabakalarıyla devam edildi.

Dünya sıralamasının 65. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, Roma Açık 2. turunda dünya 5 numarası ABD'li sporcu Pegula ile karşılaştı.

İlk sete kendi servis oyununu alarak başlayan milli tenisçi, 3. oyunda servisini kırdırdı ve sette geriye düştü. Setteki mücadelesini sürdürse de milli tenisçi, ilk seti 6-4 kaybetti.

İkinci sete kendi servisini kırdırarak başlayan Zeynep, sete tutunamadı ve 6-0 kaybetti.

Toplamda 1 saat 13 dakika süren müsabakayı 2-0 kaybeden Zeynep Sönmez, ilk kez ana tabloda mücadele ettiği Roma Açık'a 2. turda veda etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
