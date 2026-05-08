08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Göztepe'de umudun adı: Trabzonspor

vrupa kupaları hedefiyle ligi 5. sırada tamamlamak isteyen Göztepe, bu hedefini gerçekleştirebilmesi için Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasını bekleyecek

calendar 08 Mayıs 2026 12:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmesi için kalan 2 maçını kazanıp, Trabzonspor'un da Türkiye Kupası'nı alması gerekiyor.

Süper Lig'de bu sezon 32 karşılaşmada 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, topladığı 52 puanla ligde 5. sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezona iyi bir başlangıç yapan Göztepe, özellikle sezonun ilk yarısında topladığı puanlarla bu ümidini sürdürdü.

Sezonun ilk yarısında 9 galibiyet 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 32 puan toplama başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında ise aynı performansı ortaya koyamadı.

İkinci yarıda oynadığı 15 karşılaşmada, 4 galibiyet 3 mağlubiyet ve 8 beraberlik alan İzmir temsilcisi 20 puan toplayabildi.

Avrupa kupaları ihtimali için sezonu ilk 5'de bitirmeyi amaçlayan Göztepe, son 2 haftadaki maçlarına odaklandı. Bu hafta sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek İzmir temsilcisi, son haftada ise Samsunspor deplasmanında 3 puan arayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ligi 5. sırada bitirmesi durumunda Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalan Trabzonspor'un finale kalıp kupayı kazanmasını bekleyecek.

Göztepe, Trabzonspor'un kupayı kazanması durumunda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanıp 1970-1971 sezonundan sonra tekrar Avrupa kupalarına gidecek.

BREZİLYALILAR, GÖZTEPE'Yİ SIRTLIYOR

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon Brezilyalı Juan 11 golle ilk sırada yer alırken, bir diğer Brezilyalı Janderson'da 6 golle takımına katkı sağladı.

Defans oyuncusu Arda Okun Kurtulan'ın 4 gol, Efkan Bekiroğlu, Dennis ve Bokele'nin 3'er golle skor katkısı sağladığı Göztepe'de Miroshi 2, Taha Altıkardeş, Jeferson ve Antunes ile takımdan ayrılan Sabra, Emerson ve Rhaldney de birer gol atma başarısı gösterdi.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a giden Olaitan ise sarı-kırmızılı formayla 2 gol kaydetti.

EN AZ GOL YİYEN 2. TAKIM

Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'un yönetimindeki Göztepe, bu sezon Galatasaray'ın ardından en az gol yiyen 2. takım konumunda yer alıyor.

İzmir temsilcisi, kalesinde gördüğü 28 gole karşılık rakip filelere 40 gol atma başarısı gösterdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
