Ferdi Kadıoğlu'nun hocası Hürzeler'den uzun vadeli imza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, teknik direktör Fabian Hürzeler'in sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.



St. Pauli'yi Bundesliga'ya çıkardıktan sonra 2025 yazında İngiliz ekibinin başına geçen 33 yaşındaki Alman teknik direktör oynattığı futbol ve aldıkları sonuçlarla adından söz ettirmişti.



Hürzeler, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Bu kulüpte çalışmayı ve şehirde yaşamayı kesinlikle seviyorum ve yeni bir sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Kulübün bu uzun vadeli taahhüdünü almak bir onurdur ve bu, yalnızca ortak uzun vadeli vizyonumuzu yerine getirmede başarılı olma arzumu güçlendiren bir şeydir."



"Başlangıçtan beri odak noktamız her zaman bir kimlik oluşturmak, ekibi geliştirmek, kuruluşa meydan okumak ve standartlarımızı her gün zorlamak oldu. Şu ana kadar yaptıklarımızdan gurur duyuyorum ve gelecekte olacaklar konusunda daha da heyecanlıyım."



FERDİ KADIOĞLU GÖZDESİ



Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, Premier Lig'de 35 haftayı geride bırakırken 50 puan toplayarak 8. sırada bulunuyor. Sezon başında kadrosunda dört sol bek bulunduran teknik direktör Hürzeler ise, ilk tercih olarak Ferdi'yi sahaya sürmeye devam ediyor.







