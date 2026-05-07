Ferdi Kadıoğlu'nun hocası Hürzeler'den uzun vadeli imza

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion, teknik direktör Fabian Hürzeler'in sözleşmesini revize ederek 2029'a kadar uzatıldığını duyurdu.

calendar 07 Mayıs 2026 20:04
St. Pauli'yi Bundesliga'ya çıkardıktan sonra 2025 yazında İngiliz ekibinin başına geçen 33 yaşındaki Alman teknik direktör oynattığı futbol ve aldıkları sonuçlarla adından söz ettirmişti.

Hürzeler, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu kulüpte çalışmayı ve şehirde yaşamayı kesinlikle seviyorum ve yeni bir sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Kulübün bu uzun vadeli taahhüdünü almak bir onurdur ve bu, yalnızca ortak uzun vadeli vizyonumuzu yerine getirmede başarılı olma arzumu güçlendiren bir şeydir."

"Başlangıçtan beri odak noktamız her zaman bir kimlik oluşturmak, ekibi geliştirmek, kuruluşa meydan okumak ve standartlarımızı her gün zorlamak oldu. Şu ana kadar yaptıklarımızdan gurur duyuyorum ve gelecekte olacaklar konusunda daha da heyecanlıyım."

FERDİ KADIOĞLU GÖZDESİ

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, Premier Lig'de 35 haftayı geride bırakırken 50 puan toplayarak 8. sırada bulunuyor. Sezon başında kadrosunda dört sol bek bulunduran teknik direktör Hürzeler ise, ilk tercih olarak Ferdi'yi sahaya sürmeye devam ediyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
