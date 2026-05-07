Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde yükselen takımlar belli oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi müsabakaları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde sona erdi.Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 1 Mayıs'ta başlayan organizasyonun son gününde yapılan müsabakaların ardından Pamukkale Belediyespor, KKTC Vakıflar ve Amedspor, Süper Lig'e yükseldi.Turnuvayı şampiyon tamamlayan Pamukkale Belediyespor'un oyuncuları, basketbol geleneği olan file kesme seremonisini gerçekleştirdi.Organizasyonda KKTC Vakıflar ikinci, Amedspor ise üçüncü oldu.Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ile federasyon yetkilileri takdim etti.