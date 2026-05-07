Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde yükselen takımlar belli oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde Pamukkale Belediyespor şampiyon olurken, KKTC Vakıflar ve Amedspor ile birlikte Süper Lig'e yükseldi.

calendar 07 Mayıs 2026 17:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde yükselen takımlar belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi müsabakaları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde sona erdi.

Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 1 Mayıs'ta başlayan organizasyonun son gününde yapılan müsabakaların ardından Pamukkale Belediyespor, KKTC Vakıflar ve Amedspor, Süper Lig'e yükseldi.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan Pamukkale Belediyespor'un oyuncuları, basketbol geleneği olan file kesme seremonisini gerçekleştirdi.

Organizasyonda KKTC Vakıflar ikinci, Amedspor ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ile federasyon yetkilileri takdim etti.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.