Trendyol 1. Lig tarihinde en golcü üçüncü sezon yaşandı

Trendyol 1. Lig maç başına 2,94 ortalamasına ulaşılan sezon, 2006-2007 ve 1998-1999 sezonlarının gerisinde kaldı

calendar 07 Mayıs 2026 12:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu maç başına 2,94 gol ortalamasıyla lig tarihindeki en golcü üçüncü sezon oldu.

2. Lig adıyla 1963-1964'te oynanmaya başlayan ve 2001-2002'deki statü değişikliğiyle İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyon, bu sezon "Trendyol" isim sponsorluğunda 20 takımın katılımıyla 63. kez oynanıyor.

Play-off heyecanının devam ettiği Trendyol 1. Lig'de, normal sezonda fileler 1117 kez havalandı. Ligde maç başına gol ortalaması 2,94 oldu. Böylece 1. Lig tarihindeki en golcü üçüncü sezon yaşandı.

Ligde maç başına en fazla gol 3,05 ortalama ile 2006-2007'de atıldı. 1998-1999'da da maç başına gol ortalaması 3,02 olarak gerçekleşti.

Lig tarihinde maç başına en fazla gol atılan ilk 10 sezon şöyle:

Sezon

 Gol

 Maç

 Ort.
2006-2007

 725

 238

 3,05
1998-1999

 2479

 820

 3,02
2025-2026

 1117

 380

 2,94
2001-2002

 1112

 380

 2,93
2000-2001

 2501

 856

 2,92
2017-2018

 869

 306

 2,84
2020-2021

 854

 306

 2,79
2002-2003

 850

 306

 2,78
2013-2014

 947

 342

 2,77
2003-2004

 841

 306

 2,75
EN GOLCÜ TAKIM ERZURUMSPOR

Lig etabında 82 gol atan şampiyon Erzurumspor FK en golcü ekip olurken, Erzurum temsilcisini seksen birer golle Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor takip etti. En az gol sevincini lige veda eden ekiplerden 22 gollü Adana Demirspor ile 33 gollü Atakaş Hatayspor yaşadı.

Amed Sportif Faaliyetler'den Mbaya Diagne attığı 29 golle sezonun en golcü ismi oldu.

  
