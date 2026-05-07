Trendyol 1. Lig tarihinde en golcü üçüncü sezon yaşandı

Sezon



Gol



Maç



Ort.



2006-2007



725



238



3,05



1998-1999



2479



820



3,02



2025-2026



1117



380



2,94



2001-2002



1112



380



2,93



2000-2001



2501



856



2,92



2017-2018



869



306



2,84



2020-2021



854



306



2,79



2002-2003



850



306



2,78



2013-2014



947



342



2,77



2003-2004



841



306



2,75





Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu maç başına 2,94 gol ortalamasıyla lig tarihindeki en golcü üçüncü sezon oldu.2. Lig adıyla 1963-1964'te oynanmaya başlayan ve 2001-2002'deki statü değişikliğiyle İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyon, bu sezon "Trendyol" isim sponsorluğunda 20 takımın katılımıyla 63. kez oynanıyor.Play-off heyecanının devam ettiği Trendyol 1. Lig'de, normal sezonda fileler 1117 kez havalandı. Ligde maç başına gol ortalaması 2,94 oldu. Böylece 1. Lig tarihindeki en golcü üçüncü sezon yaşandı.Ligde maç başına en fazla gol 3,05 ortalama ile 2006-2007'de atıldı. 1998-1999'da da maç başına gol ortalaması 3,02 olarak gerçekleşti.Lig tarihinde maç başına en fazla gol atılan ilk 10 sezon şöyle:Lig etabında 82 gol atan şampiyon Erzurumspor FK en golcü ekip olurken, Erzurum temsilcisini seksen birer golle Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor takip etti. En az gol sevincini lige veda eden ekiplerden 22 gollü Adana Demirspor ile 33 gollü Atakaş Hatayspor yaşadı.Amed Sportif Faaliyetler'den Mbaya Diagne attığı 29 golle sezonun en golcü ismi oldu.