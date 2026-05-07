Bucks cephesi Giannis kararını Draft öncesi çözmek istiyor

Milwaukee Bucks ortak sahibi Jimmy Haslam, Giannis Antetokounmpo'nun geleceğiyle ilgili kararın NBA Draftı öncesinde netleşmesini istediklerini söyledi.



Yeni başantrenör Taylor Jenkins'in tanıtım toplantısında konuşan Haslam, verilecek kararın organizasyonun tüm yaz planını şekillendireceğini belirtti.



"Önümüzdeki altı-yedi hafta içinde Giannis'in maksimum kontratı imzalayıp burada kalıp kalmayacağına ya da başka bir takımda oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz."



Haslam, yıldız oyuncunun ayrılması halinde kulübün ciddi miktarda draft hakkı ve asset toplamak zorunda kalacağını ifade etti.



"Eğer Giannis başka yerde oynarsa elimizde çok fazla asset olması gerekir. Eğer burada kalırsa takımı farklı şekilde kurarsınız."



31 yaşındaki Antetokounmpo daha önce defalarca şampiyonluk hedefi olan bir organizasyonda oynamak istediğini söylemişti.



Bucks bu sezon 32-50 dereceyle dokuz yıllık playoff serisini sona erdirirken, sakatlıklar nedeniyle Giannis kariyerinin en düşük seviyesi olan 36 maçta forma giyebildi.



Milwaukee ekibi ekim ayında yıldız oyuncuya dört yıl için 275 milyon dolarlık yeni kontrat önerebilecek.



Haslam, Giannis ile iletişimlerinin güçlü olduğunu da vurguladı.



"Giannis ile iletişim konusunda hiçbir problem yaşamadık. Sezon bittiğinden beri bu tarz konuşmalar yapıyoruz. Hem onun hem organizasyonun iyiliği için en doğru kararı vereceğiz."



