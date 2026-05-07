Milli para yüzücü Defne Kurt'a yılın sporcusu ödülü verildi

Milli para yüzücü Defne Kurt'a Quality Dergisi tarafından yılın sporcusu ödülü verildi.

calendar 07 Mayıs 2026 14:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para yüzücü Defne Kurt'a yılın sporcusu ödülü verildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Singapur'da 2025 yılında düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan milli para yüzücü Defne Kurt, Quality Dergisi tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.

17. Quality Ödül Töreni, İstanbul'da gerçekleştirildi. Spor, sanat, medya ve iş dünyası alanında verilen ödüllerde yılın sporcusu Defne Kurt oldu.

Dünya Şampiyonası'nda yarışan 25 yaşındaki sporcu, kadınlar 50 ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü ile 200 metre bireysel karışıkta zirveye çıkarak bir dünya şampiyonasında 5 altın madalya kazanan ilk Türk sporcu ünvanını elde etmişti.

Ödülünü almak için sahneye gelen Defne Kurt, Quality Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci'ye teşekkür etti.

Defne Kurt'a ödülünü Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Murat Aksu, Defne Kurt'un başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek tüm para sporcuların Türk bayrağını en yukarıda dalgalandırmak için özveriyle çalıştığının altını çizdi.

Mehmet Akif Üstündağ da para sporcuların 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda rekor madalya kazandığına dikkati çekerek başarılarının devamını diledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.