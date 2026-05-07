Milli para yüzücü Defne Kurt'a yılın sporcusu ödülü verildi

Singapur'da 2025 yılında düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan milli para yüzücü Defne Kurt, Quality Dergisi tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.



17. Quality Ödül Töreni, İstanbul'da gerçekleştirildi. Spor, sanat, medya ve iş dünyası alanında verilen ödüllerde yılın sporcusu Defne Kurt oldu.



Dünya Şampiyonası'nda yarışan 25 yaşındaki sporcu, kadınlar 50 ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü ile 200 metre bireysel karışıkta zirveye çıkarak bir dünya şampiyonasında 5 altın madalya kazanan ilk Türk sporcu ünvanını elde etmişti.



Ödülünü almak için sahneye gelen Defne Kurt, Quality Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci'ye teşekkür etti.



Defne Kurt'a ödülünü Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.



Murat Aksu, Defne Kurt'un başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek tüm para sporcuların Türk bayrağını en yukarıda dalgalandırmak için özveriyle çalıştığının altını çizdi.



Mehmet Akif Üstündağ da para sporcuların 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda rekor madalya kazandığına dikkati çekerek başarılarının devamını diledi.



