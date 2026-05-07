Vanderbilt'in durumu belli oldu, bu gece oynaması 'şüpheli'

Los Angeles Lakers forveti Jarred Vanderbilt, Los Angeles Lakers'ın Oklahoma City Thunder ile oynadığı ilk maçta sağ serçe parmağını çıkardıktan sonra ikinci maç öncesi "şüpheli" statüsüne alındı.



Vanderbilt, salı gecesi oynanan Batı Konferansı yarı final serisinin ilk maçında Chet Holmgren'in smaç girişimini engellemeye çalışırken sakatlandı.



Vanderbilt'in parmağını pota camına çarptığı görüldü. Acı içinde yere yığılan oyuncunun görüntüleri sonrası, parmağındaki eklemin deri dışına çıktığı yönünde yorumlar yapılmıştı.



Korkutucu görüntülerin ardından Lakers koçu JJ Redick çarşamba günü olumlu bir güncelleme verdi.



"Parmağını yerine oturtabildiler. Şu anda atel takıldı ve durumu günlük olarak takip ediliyor."



Kulüp daha sonra Vanderbilt'in ikinci maç için resmi olarak "şüpheli" yani forma giymesi düşük ihtimal statüsünde olduğunu açıkladı.



27 yaşındaki oyuncu, Lakers bench rotasyonunun önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Vanderbilt bu sezon 17.4 dakikada ortalama 4.4 sayı ve 4.5 ribaund üretti.



Lakers, serinin ilk maçını Thunder'a 108-90 kaybetmişti. İkinci maç bu gece Oklahoma City'de oynanacak.



Los Angeles ekibi ayrıca, Grade 2 hamstring sakatlığı nedeniyle Luka Doncic'ten de yoksun durumda.



