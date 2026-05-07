Bursaspor sevgisini ahşaba işledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilyacı, Bursaspor'un simgesi timsah figürünü ahşap masaya el işçiliğiyle işledi.

07 Mayıs 2026 14:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İnegöl'de 10 yıldır mobilyacılık yapan Abdülcelil Yediel'in 1 metre eninde, 2 metre uzunluğundaki kütük masa üzerine oyarak gerçekleştirdiği timsah figürü ilgi görüyor.

Yediel, AA muhabirine, Bursa'da yaşadığı için kente simgesel bir eser kazandırmak istediğini belirtti.

Kendi atölyesinde oymacılık yaptığını anlatan Yediel, şöyle devam etti:

"Oymacılık adına üzerinde işlemeler olan tabak, bardak, kaşık gibi birçok ürün de yapıyorum. İnegöl'de yaşayınca ister istemez ağaçla iç içe oluyorsunuz. Ben de yaklaşık 10 yıldır mobilya işiyle uğraşıyorum. Ahşaba karşı bir ilgim vardı. Pandemi döneminde oymacılığa başladım. Zamanla kendimi geliştirerek kendi atölyemi kurdum."

Yediel, timsah figürlü masayı atölyesinde sergilediğini sözlerine ekledi.

İnegöl Mobilyacılar ve Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Yasin Altuntepe ise Yediel'in çalışmalarının dikkat çekici olduğunu dile getirerek, "Kütük üzerine timsah figürü işlenmiş. İnegöl, Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden. Bu anlamda ustalarımız nitelikli işler ortaya koymaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

