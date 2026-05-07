Beşiktaş aradığı golcüyü ligde buldu! Avrupa'dan talipleri fazla

Trendyol Süper Lig'de sezonu istediği gibi kapatamayan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, bonservisi Fransız ekibi Lille'de bulunan ve sezonu Gaziantep FK'de kiralık olarak geçiren Mohamed Bayo ile ilgileniyor.
AVRUPA'DAN TALİBİ FAZLA
28 yaşındaki Gineli santrfora Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden Stuttgart, Freiburg, Lazio ve Celta Vigo gibi kulüplerin de ilgi gösterdiği belirtilirken, Türkiye'de geçirdiği etkileyici sezonun ardından Bayo'ya olan ilginin yaz aylarında daha da artmasının beklendiği ifade edildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de 27 maça çıkan Bayo, 14 gol atıp 3 de asist üreterek toplamda 17 gole doğrudan katkı sağladı.
