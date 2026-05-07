Beşiktaş aradığı golcüyü ligde buldu! Avrupa'dan talipleri fazla

Beşiktaş, aradığı golcüyü ligimizde buldu. İddiaya göre Beşiktaş bonservisi Lille'de olan, Gaziantep FK'da kiralık forma giyen Mohammed Bayo ile ilgileniyor.

calendar 07 Mayıs 2026 10:13
Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de sezonu istediği gibi kapatamayan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, bonservisi Fransız ekibi Lille'de bulunan ve sezonu Gaziantep FK'de kiralık olarak geçiren Mohamed Bayo ile ilgileniyor.

AVRUPA'DAN TALİBİ FAZLA

28 yaşındaki Gineli santrfora Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden Stuttgart, Freiburg, Lazio ve Celta Vigo gibi kulüplerin de ilgi gösterdiği belirtilirken, Türkiye'de geçirdiği etkileyici sezonun ardından Bayo'ya olan ilginin yaz aylarında daha da artmasının beklendiği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de 27 maça çıkan Bayo, 14 gol atıp 3 de asist üreterek toplamda 17 gole doğrudan katkı sağladı.  

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
