Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.



Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki göstermiş, tribünlerden su şişesi atılmış ve deneyimli çalıştırıcı istifaya davet edilmişti.



Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım" ifadelerini kullanmıştı.



"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"



Öte yandan A Spor'a açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, "Sergen Yalçın ile bir sorunumuz yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun transfer planlamasının ise Sergen Yalçın ve Serkan Reçber yönetiminde sürdürüldüğü öğrenildi.



