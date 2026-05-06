Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, teknik direktör Sergen Yalçın için açıklamalarda bulundu.

calendar 06 Mayıs 2026 22:53
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki göstermiş, tribünlerden su şişesi atılmış ve deneyimli çalıştırıcı istifaya davet edilmişti.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım" ifadelerini kullanmıştı.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan A Spor'a açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, "Sergen Yalçın ile bir sorunumuz yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun transfer planlamasının ise Sergen Yalçın ve Serkan Reçber yönetiminde sürdürüldüğü öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
