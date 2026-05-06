Bodrum FK Süper Lig yolunda Pendikspor'u konuk edecek

Bodrum FK, Süper Lig hedefiyle Play-Off çeyrek finalinde 7 Mayıs'ta evinde Pendikspor'u konuk edecek ve kazanması halinde yarı finale yükselecek.

calendar 06 Mayıs 2026 14:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
1'inci Ligi'nde normal sezonu 5'inci sırada tamamlayıp Play-Off çeyrek finalinde 6'ncı Atko Grup Pendikspor'la eşleşen Sipay Bodrum Futbol Kulübü 7 Mayıs Perşembe günü rakibiyle evinde karşı karşıya gelecek.


Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off'un ilk turunda kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Müsabakanın 90 dakikası berabere tamamlanırsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma anlarına geçilecek. Uzatmalarda da beraberlik bozulmazsa tur atlayacak takım seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

Ev sahibi Bodrum FK'da tedavileri sona eren sağ bek Mert Yılmaz ve hücum oyuncusu Dino Hotic'in yanı sıra kart cezasını tamamlayan Portekizli forvet Pedro Brazao takıma dönecek. Amed Sportif müsabakasında kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alan stoper Ali Aytemur, Pendikspor karşılaşmasında yer alamayacak. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz saha ve seyirci avantajının kendilerinde olduğunu belirterek, "Tek ayaklı eleme maçları her zaman zorlu geçer. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız olacak. Pendikspor'u eleyip Süper Lig hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" dedi. Bodrum FK-Pendikspor maçının galibi yarı finalde Çorum FK- Ankara Keçiörengücü maçının kazananı ile eşleşecek.

2023'ÜN RÖVANŞI

Bodrum FK, 2023 yılında Akhisar'daki Play-Off finalinde karşılaştığı Pendikspor'a 2-1 yenilip o sezon Süper Lig'e çıkamadı. Yeşil-beyazlı ekip sonraki sezon Süper Lig'e yine Play-Off finalinden ulaşırken, Pendikspor ise küme düştü. Bodrum FK da Pendikspor gibi tek sezonluk mücadele sonrası Süper Lig'den düşerken iki takımın yolu bu sezon yine 1'inci Lig'de Play-Off'ta kesişti.

