Mitchell hakemlere tepkili: "Flop yapmadığım için düdük alamıyorum"

Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, Detroit Pistons karşısında oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin ilk maçının ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

calendar 06 Mayıs 2026 11:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Özellikle serbest atış sayılarındaki büyük farktan rahatsızlık duyduğunu belirten Mitchell, maç sonrası yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Karşılaşmada Pistons 35 serbest atışın 27'sini sayıya çevirirken, Cavaliers yalnızca 16 kez çizgiye gitti ve bunların 15'ini değerlendirdi. Mitchell ise maç boyunca sadece 2 serbest atış kullandı ve bunların birini kaçırdı.

111-101 kaybettikleri maçın ardından konuşan yıldız oyuncu, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown'ın kısa süre önce yaptığı hakem eleştirilerine de gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle şunu oyundan ayırmak istiyorum. Bu gece kaybetmemizin sebebi serbest atış farkı değil, bunu net şekilde söylemek istiyorum. Potaya gitmeye çalışıyorum ama flop hakkında konuştuğu için ceza alan bir arkadaşım oldu, bu yüzden aynı şeyi tekrar etmek istemiyorum. Ama bazen sanki düdük alabilmek için flop yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum."

Mitchell sözlerini şöyle sürdürdü:

"Potaya gitmeye çalışıyorum, bazen kendi takım arkadaşlarım önümde kalıyor, temasın içinden geçmeye çalışıyorum ama bu faulleri alamıyorum."

Playoff genelinde Mitchell'ın serbest atış sayılarındaki düşüş de dikkat çekiyor. Süperstar guard, bu postseason'da maç başına yalnızca 2.3 serbest atış kullanıyor. Bu rakam, normal sezonda yakaladığı 6.1 serbest atış denemesi ve 5.3 isabet ortalamasının oldukça altında kaldı.

Hakem kararlarından duyduğu rahatsızlığı sürdüren Mitchell şu ifadeleri kullandı:

"Düdük alamıyorum. Nedenini bilmiyorum. Flop yapmıyorum — belki de sebebi budur. Bu sadece bu geceye özel bir durum değil, tüm seri boyunca böyleydi ve bu gerçekten sinir bozucu. Çünkü ben sürekli potaya giden, çembere saldıran bir oyuncuyum ve bunu kontrol edemem. Eğer faulleri çalmayacaklarsa, temasın içinden bitirmenin yolunu bulmam gerekiyor."

Mitchell ayrıca hakemlere yönelik şikâyet etmeyi sevmediğini ancak yaşanan durumun artık dikkat çekici hale geldiğini belirtti:

"Beni tanıyorsunuz, hiçbir zaman şikâyet eden biri olmak istemedim ve yine söylüyorum, bu gece kaybetmemizin nedeni bu değil. Ama bir noktada benim sürekli potaya gitmemin de bir karşılığı olması gerekiyor. Göreceğiz."

