05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
1-0
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
0-3
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
1-1
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
0-0

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a izin yok!

Galatasaray, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ve Inter'in radarında olan milli eldiveni kesinlikle bırakmayacak.

calendar 06 Mayıs 2026 09:01
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Trabzonspor'dan transfer ettiği kaleci Uğurcan Çakır'la sezon sonunda masaya oturacak.

2030'a kadar sözleşmesi bulunan milli eldivene jübileye dek sarı-kırmızılı formayı giymesi teklif edilecek.

Maaşı iyileştirilecek Uğurcan'a Bayern Münih ve Inter'in ilgisi olsa da yönetim ayrılığa izin vermeyecek.

Galatasaray forması altında bu sezon 37 maçta görev yapan 30 yaşındaki file bekçisi, 11 maçta kalesini gole kapattı ve filelerinde 40 gol gördü.  

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
