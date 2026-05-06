Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a izin yok!

Galatasaray, Trabzonspor'dan transfer ettiği kaleci Uğurcan Çakır'la sezon sonunda masaya oturacak.
2030'a kadar sözleşmesi bulunan milli eldivene jübileye dek sarı-kırmızılı formayı giymesi teklif edilecek.
Maaşı iyileştirilecek Uğurcan'a Bayern Münih ve Inter'in ilgisi olsa da yönetim ayrılığa izin vermeyecek.
Galatasaray forması altında bu sezon 37 maçta görev yapan 30 yaşındaki file bekçisi, 11 maçta kalesini gole kapattı ve filelerinde 40 gol gördü.
