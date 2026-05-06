Samandıra tek yürek; hedef 2'de 2

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala lider Galatasaray ile arasında puan farkı 4'e inen Fenerbahçe'de takımın önemli isimleri Skriniar, Asensio ve Talisca'nın 33. haftada oynanacak Konyaspor maçı öncesi takımı bir araya toplayarak bir toplantı yaptığı öğrenildi.
3 futbolcunun şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirttiği ve "Futbolda sürprizler vardır. Biz maçımızı kazanalım. Geçen hafta olduğu gibi bir fırsat daha kapımızı çalabilir" ifadelerini kullanarak arkadaşlarını kritik maç öncesi bu sözlerle motive ettikleri öğrenildi.
Üç oyuncunun yaptığı konuşmaların ardından sarı lacivertli futbolcular kenetlenme yaşadı.
