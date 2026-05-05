05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-0DA
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Hapoel Tel Aviv, Real Madrid karşısında seride tutundu!

EuroLeagye, play-off serisindeki üçüncü maçında Hapoel Tel Aviv, Real Madrid'i 76-69 mağlup etti ve seride durumu 2-1'e getirdi.

05 Mayıs 2026 21:12
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: AA
EuroLeague'de Playoff heyecanı, bu akşam oynanan iki maçla birlikte tam gaz devam etti. Playoff serisindeki üçüncü maçında Hapoel Tel Aviv, Bulgaristan'da Real Madrid'i ağırladı. 

İkinci yarıda çok agresif savunma yapan Hapoel, Elijah Bryant'ın önderliğinde 76-69 kazandı.

Bu sonuçla Hapoel Tel Aviv, serideki ilk galibiyetini alarak durumu 2-1'e getirdi. Eşleşmenin dördüncü maçı, 7 Mayıs Perşembe akşamı bir kez daha Hapoel'in ev sahipliğinde oynanacak.

Real Madrid, seride bir galibiyet daha aldığı takdirde adını Final Four'a yazdıracak.

Hapoel'de Elijah Bryant 19 sayı, 9 ribaund, 3 asist; Chris Jones 17 sayı, 7 ribaund, 2 asist; Vasilije Micic 13 sayı, 3 ribaund; Daniel Oturu 8 sayı, 1 ribaund ile oynadı. 

Real Madrid'de ise Trey Lyles 14 sayı, 5 ribaund, 2 asist; Gabriel Deck 11 sayı, 3 ribaund; Facu Campazzo 10 sayı, 2 ribaund, 4 asist; Andres Feliz 7 sayı, 4 ribaund il mücadele etti.

Çeyrek Sonuçları:

1. çeyrek: 18-21

2. çeyrek: 34-36

3. çeyrek: 55-46

4. çeyrek: 76-69

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
