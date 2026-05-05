Hapoel Tel Aviv, Real Madrid karşısında seride tutundu!

EuroLeague'de Playoff heyecanı, bu akşam oynanan iki maçla birlikte tam gaz devam etti. Playoff serisindeki üçüncü maçında Hapoel Tel Aviv, Bulgaristan'da Real Madrid'i ağırladı.



İkinci yarıda çok agresif savunma yapan Hapoel, Elijah Bryant'ın önderliğinde 76-69 kazandı.



Bu sonuçla Hapoel Tel Aviv, serideki ilk galibiyetini alarak durumu 2-1'e getirdi. Eşleşmenin dördüncü maçı, 7 Mayıs Perşembe akşamı bir kez daha Hapoel'in ev sahipliğinde oynanacak.



Real Madrid, seride bir galibiyet daha aldığı takdirde adını Final Four'a yazdıracak.



Hapoel'de Elijah Bryant 19 sayı, 9 ribaund, 3 asist; Chris Jones 17 sayı, 7 ribaund, 2 asist; Vasilije Micic 13 sayı, 3 ribaund; Daniel Oturu 8 sayı, 1 ribaund ile oynadı.



Real Madrid'de ise Trey Lyles 14 sayı, 5 ribaund, 2 asist; Gabriel Deck 11 sayı, 3 ribaund; Facu Campazzo 10 sayı, 2 ribaund, 4 asist; Andres Feliz 7 sayı, 4 ribaund il mücadele etti.



Çeyrek Sonuçları:



1. çeyrek: 18-21



2. çeyrek: 34-36



3. çeyrek: 55-46



4. çeyrek: 76-69



