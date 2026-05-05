Schalke'de hedef Kolasinac: Dzeko'dan mesaj!

Bundesliga'ya yükselen Schalke 04, Atalanta'dan eski oyuncusu Sead Kolasinac ile ilgileniyor. Schalke ile Bundesliga'ya yükselen Edin Dzeko da milli takımdan arkadaşı Kolasinac ile ilgili konuştu.

calendar 05 Mayıs 2026 15:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04, transfer için şimdiden çalışmalara başladı.

Alman ekibi, Atalanta forması giyen eski oyuncusu Sead Kolasinac ile ilgileniyor.

DZEKO'DAN AÇIKLAMA

Schalke ile Bundesliga'ya yükselme başarısı gösteren Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'ndan arkadaşı Kolasinac ile ilgili konuştu.

Dzeko, 32 yaşındaki savunma oyuncusu için, "Gelecek sezonla ilgili bir şey söyleyemem. Onu seviyorum. Tabii ki harika olur ancak Atalanta ile sözleşmesi var. Bu kararı kendisi verecek." diye konuştu.

ATALANTA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Sky'da yer alan habere göre, Kolasinac, eski takımı Schalke'ye geri dönmeye sıcak bakıyor. Atalanta ise sözleşmesi haziran ayında bitecek deneyimli oyuncunun sözleşmesini uzatmak ve Schalke'den daha iyi bir teklif sunmak istiyor.

Sead Kolasinac'ın geleceğinin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.

32 yaşındaki Kolasinac, bu sezon Atalanta'da 26 maçta sahaya çıktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
