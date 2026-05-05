Hıdırellez Hikayesi Nedir? Hıdırellez Tarihi - 2026

Hıdırellez hikayesi, İslam inancında önemli bir yere sahip olan Hızır ve İlyas peygamberlerin ölümsüzlük arayışıyla başlar. Rivayetlere göre, bu iki değerli şahsiyet birlikte Ab-ı Hayat (ölümsüzlük suyu) aramaya çıkarlar. Uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından, bir su kaynağına ulaşırlar. Allah'ın izniyle bu sudan içen Hızır ve İlyas, ölümsüzlüğe kavuşurlar.

Ölümsüzlüğü bulan Hızır, karada darda kalanların yardımına koşmakla görevlendirilirken, İlyas ise denizlerdeki yolcuların ve deniz canlılarının koruyucusu olur. Halk inanışına göre, Hızır ve İlyas yılda bir kez, 6 Mayıs gününün gecesi bir araya gelirler. Bu buluşma, doğanın yeniden canlandığı, bolluk ve bereketin arttığı bir döneme denk gelir. İşte bu nedenle, Hızır ve İlyas'ın buluştuğu gün, Hıdırellez Bayramı olarak kutlanmaya başlanır.

Halk arasında Hızır, yeşilliklerin ve bereketin sembolü olarak kabul edilir. Dokunduğu her yere feyiz ve bolluk getirdiğine inanılır. Adının da Arapça "yeşil" anlamına gelen "Hıdr" kelimesinden türediği söylenir. İlyas ise denizlerin hakimi olarak bilinir ve denizcilerin yardımcısı olarak anılır.

Hıdırellez, sadece Hızır ve İlyas'ın buluşmasının kutlandığı bir gün değildir. Aynı zamanda kışın ardından gelen baharın müjdecisi, doğanın yeniden uyanışının ve bereketin simgesidir. Bu nedenle, Hıdırellez kutlamaları umut, neşe ve yeni başlangıçlar temalarını içerir. İnsanlar bu günde bir araya gelir, eğlenir, dilekler tutar ve çeşitli Hıdırellez ritüellerini gerçekleştirerek bolluk ve sağlık dilerler.

Bazılarımız için ilkbaharın en heyecan verici kısmı geldi! Elbette Hıdırellez'den söz ediyoruz. Hıdırellez veya Hıdrellez Anadolu ve Balkanlar'da, Orta Asya ve Orta Doğu'da kış mevsiminin bitiminin kutlandığı bayramlardan biri. Her yıl eğlenceli etkinliklerle kutlanan ve bizlere dileklerimizi, umut etmeyi hatırlatan bu özel günün, 2017 yılında UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındığını da belirtelim. Peki Hıdırellez'in hikayesi nedir, neden kutlanır, ritüelleri nelerdir? İşte Hıdırellez hakkında tüm merak ettikleriniz.