05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Jamie Carragher'dan Chelsea'ye eleştiri!

Jamie Carragher, oynadığı son 10 maçta 8 mağlubiyet alan Chelsea ile ilgili eleştirilerde bulundu.

05 Mayıs 2026 14:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, son dönemde dip yaptı!

Ligde son olarak sahasında Nottingham Forest'a 3-1 kaybeden Chelsea, son 10 resmi maçta 8. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Aston Villa ile karşılaşacak Nottingham Forest'ın bu maçta yedek ağırlıklı sahaya çıkması ve galibiyeti, Chelsea'ye olan eleştirilerin dozunu daha da yükseltti.

CHELSEA'YE ELEŞTİRİ!

Jamie Carragher, "Sahada beş ya da altı gerçekten üst düzey oyuncu vardı ve onlar, Nottingham Forest'ın yedek kadrosuna yenildier! 12 aydan daha kısa bir süre önce PSG'yi ezip geçtiler ancak şimdi oyuncularla teknik heyet arasında, oyuncularla taraftarlar arasında hiçbir bağ kalmadı." dedi. [PSG maçı Kulüpler Dünya Kupası finali]

Sözlerine devam eden Carragher, "Chelsea'nin yaşadıkları bir bakıma iyi çünkü Chelsea, futbolun sadece para harcamak ve oyuncu satın almaktan ibaret olmadığını gösteriyor. Şu anda parçalanmış, dağılmış bir kulüp gibi görünüyorlar." dedi.

SIRADAKİ RAKİP LIVERPOOL

Chelsea, ligdeki bir sonraki maçında Liverpool ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
