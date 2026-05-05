Jamie Carragher'dan Chelsea'ye eleştiri!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, son dönemde dip yaptı!



Ligde son olarak sahasında Nottingham Forest'a 3-1 kaybeden Chelsea, son 10 resmi maçta 8. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Aston Villa ile karşılaşacak Nottingham Forest'ın bu maçta yedek ağırlıklı sahaya çıkması ve galibiyeti, Chelsea'ye olan eleştirilerin dozunu daha da yükseltti.



CHELSEA'YE ELEŞTİRİ!



Jamie Carragher, "Sahada beş ya da altı gerçekten üst düzey oyuncu vardı ve onlar, Nottingham Forest'ın yedek kadrosuna yenildier! 12 aydan daha kısa bir süre önce PSG'yi ezip geçtiler ancak şimdi oyuncularla teknik heyet arasında, oyuncularla taraftarlar arasında hiçbir bağ kalmadı." dedi. [PSG maçı Kulüpler Dünya Kupası finali]



Sözlerine devam eden Carragher, "Chelsea'nin yaşadıkları bir bakıma iyi çünkü Chelsea, futbolun sadece para harcamak ve oyuncu satın almaktan ibaret olmadığını gösteriyor. Şu anda parçalanmış, dağılmış bir kulüp gibi görünüyorlar." dedi.



SIRADAKİ RAKİP LIVERPOOL



Chelsea, ligdeki bir sonraki maçında Liverpool ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



