Galatasaray'da Jankat Yılmaz'a yeni sözleşme

Galatasaray'da bu sezon Eyüpspor'a kiralık olarak gönderilen kaleci Jankat Yılmaz, gelecek yıl takıma dahil olacak.
21 yaşındaki oyuncuyu yedek kaleci olarak takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, 2027 yılında sona erecek olan sözleşmesini de uzatacak.
Genç eldivenin de gelecek yıl Galatasaray'da kalmak istediği öğrenildi.
