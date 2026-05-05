04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
3-3
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
1-0
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-2
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
4-0
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-4
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
3-1

Cüneyt Çakır: "Yaptığım işten çok mutluyum"

Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, Dünya Kupası süreci ve Gürcistan'daki hakemlik yapılanmasına dair HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Mayıs 2026 00:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
"MUTLULUK VERİCİ BİR ŞEY"

HT Spor'a konuşan Çakır, Dünya Kupası'nda yönetici olarak görev alacak olmanın kendisi için büyük bir heyecan olduğunu belirterek, "Dünya Kupası'nda yönetici olarak yer alacağım için heyecanlıyım. Orada olacak hakemleri 4 sene boyunca eğittik ve takibini yaptık. Dünya Kupası'ndaki hakemlerden sorumlusunuz, dünyaya yeni hakem kazandırmaktan sorumlusunuz... Bu gerçekten mutluluk verici bir şey" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'daki hakemlik sistemine de değinen deneyimli isim, göreve geldikleri dönemde hakemlerin yalnızca yaz aylarında eleme turlarında görev alabildiğini vurguladı. Çakır, "Gürcistan'a biz geldiğimizde hakemler sadece yazın eleme turlarında görev yapıyorlardı. Üç yıl sonucunda, Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan hakemimiz var. Avrupa Ligi'nde hakemlerimiz var. Gürcistan hakemliği için çok değerli bir şey ve bu zaman alıyor." dedi.

"YAPTIĞIM İŞTEN ÇOK MUTLUYUM"

Gürcistan'daki görevinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Çakır, "Şu anda Gürcistan'da çok mutluyum. Görev yaptığım sürece en iyisini yapacağım." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
