Cüneyt Çakır: 'Yaptığım işten çok mutluyum'

Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, Dünya Kupası süreci ve Gürcistan'daki hakemlik yapılanmasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"MUTLULUK VERİCİ BİR ŞEY"
HT Spor'a konuşan Çakır, Dünya Kupası'nda yönetici olarak görev alacak olmanın kendisi için büyük bir heyecan olduğunu belirterek, "Dünya Kupası'nda yönetici olarak yer alacağım için heyecanlıyım. Orada olacak hakemleri 4 sene boyunca eğittik ve takibini yaptık. Dünya Kupası'ndaki hakemlerden sorumlusunuz, dünyaya yeni hakem kazandırmaktan sorumlusunuz... Bu gerçekten mutluluk verici bir şey" ifadelerini kullandı.
Gürcistan'daki hakemlik sistemine de değinen deneyimli isim, göreve geldikleri dönemde hakemlerin yalnızca yaz aylarında eleme turlarında görev alabildiğini vurguladı. Çakır, "Gürcistan'a biz geldiğimizde hakemler sadece yazın eleme turlarında görev yapıyorlardı. Üç yıl sonucunda, Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan hakemimiz var. Avrupa Ligi'nde hakemlerimiz var. Gürcistan hakemliği için çok değerli bir şey ve bu zaman alıyor." dedi.
"YAPTIĞIM İŞTEN ÇOK MUTLUYUM"
Gürcistan'daki görevinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Çakır, "Şu anda Gürcistan'da çok mutluyum. Görev yaptığım sürece en iyisini yapacağım." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, Dünya Kupası süreci ve Gürcistan'daki hakemlik yapılanmasına dair HT Spor'a açıklamalarda bulundu.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24