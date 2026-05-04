04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-033'
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-233'
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi dağıttı!

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta maçında Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

04 Mayıs 2026 19:10 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 19:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Premier League 35. hafta mücadelesinde Chelsea ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı konuk ekip Nottingham Forest, 3-1'lik skorla kazandı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Taiwo Awoniyi, 15. dakikada penaltıdan Igor Jesus ve 52. dakikada bir kez daha Awoniyi kaydetti.

Chelsea'nin tek golünü ise 9043. dakikada Joao Pedro attı.

Karşılaşmanın 45+10. dakikasında Chelsea, Cole Palmer ile kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Nottingham Forest'ın ligdeki yenilmezlik serisi 7 maça yükseldi. Chelsea'nin ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, puanını 42'ye yükselterek 16. sıraya yerleşti. Chelsea ise 48 puanda kalarak 9. sıradaki yerini korudu.

Ligin bir sonraki haftasında Nottingham Forest, Newcastle United'ı konuk edecek. Chelsea ise Liverpool deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
