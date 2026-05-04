Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi dağıttı!

Premier League 35. hafta mücadelesinde Chelsea ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.



Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı konuk ekip Nottingham Forest, 3-1'lik skorla kazandı.



Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Taiwo Awoniyi, 15. dakikada penaltıdan Igor Jesus ve 52. dakikada bir kez daha Awoniyi kaydetti.



Chelsea'nin tek golünü ise 9043. dakikada Joao Pedro attı.





👀Joao Pedro, harika bir röveşata golüyle Chelsea'nin 6 maçlık gol orucunu sonlandırdı!pic.twitter.com/7glm5xtAIu



— Sporx (@sporx) May 4, 2026

❌Cole Palmer, penaltı noktasından da Chelsea'nin gol orucunu bozamadı!



👉Chelsea, Premier League'de 61 gündür gol bulamıyor.pic.twitter.com/wq4FeeQ9KR



— Sporx (@sporx) May 4, 2026

Karşılaşmanın 45+10. dakikasında Chelsea,ile kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.Bu sonucun ardından Nottingham Forest'ın ligdeki yenilmezlik serisi 7 maça yükseldi. Chelsea'nin ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı.yönetimindeki Nottingham Forest, puanını 42'ye yükselterek 16. sıraya yerleşti. Chelsea ise 48 puanda kalarak 9. sıradaki yerini korudu.Ligin bir sonraki haftasında Nottingham Forest, Newcastle United'ı konuk edecek. Chelsea ise Liverpool deplasmanına gidecek.