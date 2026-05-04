Manchester City'den PSV'ye gidiyor!

Nathan Ake'nin PSV Eindhoven'a transferi için geri sayım başladı. Kulüp efsanesi Willy van der Kuijlen, yaptığı açıklamayla süreci doğruladı.



Willy van der Kuijlen, Omroep Brabant'ta yayımlanan "Willy & Rene" podcast'inde dikkat çeken ifadeler kullandı.



Kulüp efsanesi, "Ake, PSV'nin oyuncusu sayılır. Henüz bilmiyorsanız, o PSV'ye transfer olacak" diyerek transferin bitmeye çok yakın olduğunu dile getirdi.



Van der Kuijlen ayrıca, "Buna yürekten inanıyorum. Ve bu PSV için çok iyi bir haber. Ayrıca birkaç çok iyi oyuncuyla da görüşüyorlar" sözleriyle kulübün transfer çalışmalarına da değindi.



AYRILIK SİNYALLERİ



Transfer sürecine ilişkin ilk sinyaller daha önce Fabrizio Romano tarafından verilmişti. İtalyan gazeteci, Manchester City forması giyen Ake'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını aktarmıştı.



Haberde ayrıca İtalya'dan bazı kulüplerin de Hollandalı savunmacıyı yakından takip ettiği belirtilmişti.



CITY, 45 MİLYON EURO'YA ALDI



Nathan Ake, 2020 yılında AFC Bournemouth'tan 45 milyon euro bonservisle Manchester City'ye transfer olmuştu.



