04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
0-247'
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Manchester City'den PSV'ye gidiyor!

Manchester City forması giyen Nathan Aké'nin PSV'ye transferi gündemde. Kulüp efsanesi Willy van der Kuijlen, transferin gerçekleşmeye çok yakın olduğunu açıkladı.

04 Mayıs 2026 16:48
Fotoğraf: Imago
Nathan Ake'nin PSV Eindhoven'a transferi için geri sayım başladı. Kulüp efsanesi Willy van der Kuijlen, yaptığı açıklamayla süreci doğruladı.

Willy van der Kuijlen, Omroep Brabant'ta yayımlanan "Willy & Rene" podcast'inde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kulüp efsanesi, "Ake, PSV'nin oyuncusu sayılır. Henüz bilmiyorsanız, o PSV'ye transfer olacak" diyerek transferin bitmeye çok yakın olduğunu dile getirdi.

Van der Kuijlen ayrıca, "Buna yürekten inanıyorum. Ve bu PSV için çok iyi bir haber. Ayrıca birkaç çok iyi oyuncuyla da görüşüyorlar" sözleriyle kulübün transfer çalışmalarına da değindi.

AYRILIK SİNYALLERİ

Transfer sürecine ilişkin ilk sinyaller daha önce Fabrizio Romano tarafından verilmişti. İtalyan gazeteci, Manchester City forması giyen Ake'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını aktarmıştı.

Haberde ayrıca İtalya'dan bazı kulüplerin de Hollandalı savunmacıyı yakından takip ettiği belirtilmişti.

CITY, 45 MİLYON EURO'YA ALDI

Nathan Ake, 2020 yılında AFC Bournemouth'tan 45 milyon euro bonservisle Manchester City'ye transfer olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
