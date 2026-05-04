04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Endrick'ten geleceği için açıklama

Real Madrid'den devre arası transfer döneminde Lyon'a kiralanan Brezilyalı golcü Endrick, geleceğiyle ilgili konuştu.

calendar 04 Mayıs 2026 12:55 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 12:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Endrick'ten geleceği için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid'den devre arası transfer döneminde Lyon'a kiralanan Endrick, geleceğiyle ilgili mesaj verdi.

Lyon tercihiyle ilgili konuşan Brezilyalı yıldız, "Herkes tarafından, teknik direktör de dahil olmak üzere burada çok iyi karşılandım. Hiçbir şeyden pişman değilim, yaptığım seçimden memnunum." diye konuştu.

Fransız ekibinde mi kalacağı yoksa Real Madrid'e geri mi döneceği merak konusu olan Endrick, "Anı yaşıyorum. Burada çok mutluyum. Geleceğim mi? Onu Tanrı'ya bırakıyorum. Tanrı'nın bana gösterdiği yolu izleyeceğim. Kararımı eşimle birlikte vereceğim ama bu deneyim için Tanrı'ya şükretmeye devam ediyorum." dedi.

LYON PERFORMANSI

19 yaşındaki Endrick, Lyon'a kiralanmasının ardından Fransız ekibinde 19 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

REAL BIRAKMAYACAK

Öte yandan İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, sezon sonunda Endrick'in geri dönüşünü bekliyor. Genç golcüyü gelecek yıl takımda tutmak isteyen İspanyol ekibi, yeniden bir transferi veya kiralamayı kesinlikle düşünmüyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.