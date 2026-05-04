Endrick'ten geleceği için açıklama

Real Madrid'den devre arası transfer döneminde Lyon'a kiralanan Endrick, geleceğiyle ilgili mesaj verdi.



Lyon tercihiyle ilgili konuşan Brezilyalı yıldız, "Herkes tarafından, teknik direktör de dahil olmak üzere burada çok iyi karşılandım. Hiçbir şeyden pişman değilim, yaptığım seçimden memnunum." diye konuştu.



Fransız ekibinde mi kalacağı yoksa Real Madrid'e geri mi döneceği merak konusu olan Endrick, "Anı yaşıyorum. Burada çok mutluyum. Geleceğim mi? Onu Tanrı'ya bırakıyorum. Tanrı'nın bana gösterdiği yolu izleyeceğim. Kararımı eşimle birlikte vereceğim ama bu deneyim için Tanrı'ya şükretmeye devam ediyorum." dedi.



LYON PERFORMANSI



19 yaşındaki Endrick, Lyon'a kiralanmasının ardından Fransız ekibinde 19 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.



REAL BIRAKMAYACAK



Öte yandan İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, sezon sonunda Endrick'in geri dönüşünü bekliyor. Genç golcüyü gelecek yıl takımda tutmak isteyen İspanyol ekibi, yeniden bir transferi veya kiralamayı kesinlikle düşünmüyor.



