04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli olacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final rövanşlarında Arsenal-Atletico Madrid ve Bayern Münih-Paris Saint-Germain maçları oynanacak.

calendar 04 Mayıs 2026 10:12
Haber: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları 5 Mayıs Salı ve 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında finale çıkacak ekipler belli olacak.

İngiltere temsilcisi Arsenal, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanya ekibi Atletico Madrid'i 5 Mayıs Salı günü TSİ 22.00'de Londra'daki Emirates Stadı'nda konuk edecek.

Alman ekibi Bayern Münih ise tarihe geçen ve 5-4 yenildiği deplasman mücadelesinin rövanşında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) çarşamba günü TSİ 22.00'de Münih'teki Allianz Arena'da ağırlayacak.

PSG ile Bayern Münih arasındaki mücadele, ilk yarısında 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçmiş ve aynı zamanda en çok gol atılan yarı final maçı olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
