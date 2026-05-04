Galatasaray'da çarpıcı tablo!

Galatasaray, bu sezon ligdeki 4 mağlubiyetinin üçünü büyük galibiyetlerin hemen ardından yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip; Ajax, Juventus ve Fenerbahçe zaferlerinin ardından ligde puan kaybı yaşayarak dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

calendar 04 Mayıs 2026 08:22
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Samsunspor yenilgisiyle birlikte Okan Buruk yönetimindeki son dört sezonda en fazla puan kaybı yaşadığı (22 puan) sezonun sonuna yaklaşırken, dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların bu sezon aldığı 4 mağlubiyetin üçünün, "zafer sarhoşu" olduğu karşılaşmalar sonrasında olduğu görüldü. Sarı-kırmızılıların ligde puansız ayrıldığı deplasmanlar Kocaeli, Konya, Trabzon ve Samsun oldu. Ancak asıl dikkat çeken detay, bu yenilgilerin çoğunun iyi sonuçların hemen ardından gelmesi...

Galatasaray, 5 Kasım'da Ajax deplasmanında sergilediği etkileyici oyun ve 3-0'lık galibiyetten yalnızca 4 gün sonra ligdeki ilk yenilgisini Kocaelispor karşısında aldı. Benzer şekilde, Juventus karşısında elde edilen 5-2'lik zaferin ardından 4 gün sonra bu kez Konya'da mağlup oldu.

MAĞLUBİYETLERİN ORTAK NOKTASI

Milli aranın ardından 4 Nisan'da Trabzon'a kaybeden Galatasaray, 26 Nisan'daki görkemli Fenerbahçe derbisinden alınan 3-0'lık galibiyetin hemen sonrasında çıktığı ilk maçta da Samsunspor karşısında kötü bir performans sergileyerek ağır bir yenilgi aldı. Bu deplasman mağlubiyetlerinin diğer ortak noktası ise şehir takımlarına karşı oynanmış olması ve zorlu atmosferlerden olumsuz etkilenilmesi olarak öne çıktı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
IAB
