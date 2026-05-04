Galatasaray'da çarpıcı tablo!

Galatasaray, Samsunspor yenilgisiyle birlikte Okan Buruk yönetimindeki son dört sezonda en fazla puan kaybı yaşadığı (22 puan) sezonun sonuna yaklaşırken, dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların bu sezon aldığı 4 mağlubiyetin üçünün, "zafer sarhoşu" olduğu karşılaşmalar sonrasında olduğu görüldü. Sarı-kırmızılıların ligde puansız ayrıldığı deplasmanlar Kocaeli, Konya, Trabzon ve Samsun oldu. Ancak asıl dikkat çeken detay, bu yenilgilerin çoğunun iyi sonuçların hemen ardından gelmesi...
Galatasaray, 5 Kasım'da Ajax deplasmanında sergilediği etkileyici oyun ve 3-0'lık galibiyetten yalnızca 4 gün sonra ligdeki ilk yenilgisini Kocaelispor karşısında aldı. Benzer şekilde, Juventus karşısında elde edilen 5-2'lik zaferin ardından 4 gün sonra bu kez Konya'da mağlup oldu.
MAĞLUBİYETLERİN ORTAK NOKTASI
Milli aranın ardından 4 Nisan'da Trabzon'a kaybeden Galatasaray, 26 Nisan'daki görkemli Fenerbahçe derbisinden alınan 3-0'lık galibiyetin hemen sonrasında çıktığı ilk maçta da Samsunspor karşısında kötü bir performans sergileyerek ağır bir yenilgi aldı. Bu deplasman mağlubiyetlerinin diğer ortak noktası ise şehir takımlarına karşı oynanmış olması ve zorlu atmosferlerden olumsuz etkilenilmesi olarak öne çıktı.
