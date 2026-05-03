03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
0-0
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
2-2
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
1-3
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
2-1
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-0
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
1-1
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
1-0
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
0-2
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
0-1
03 Mayıs
Braga-Estoril
1-1
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
0-0
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
1-0
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
1-1
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
1-1
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
1-2
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
1-0
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
1-1
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
3-0
03 Mayıs
M. United-Liverpool
3-2
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
1-2
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
3-0
03 Mayıs
Lyon-Rennes
4-2
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
0-2
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-0
03 Mayıs
Juventus-Verona
1-1
03 Mayıs
Inter-Parma
2-0
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-1
03 Mayıs
Auxerre-Angers
3-1
03 Mayıs
Paris FC-Brest
4-0
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0

Joao Pereira: "Bu hakem büyüklerin maçında bunu iptal edebilir miydi?"

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 0-0 sona eren Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Joao Pereira: 'Bu hakem büyüklerin maçında bunu iptal edebilir miydi?'
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'la 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, karşılaşma sırasında gollerinin neden iptal edildiğini anlamadığını belirterek, "Bu hakem Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş stadyumlarında da böyle bir golü iptal edebilir miydi bilmiyorum." dedi.

Pereira, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Pereira, kendileri için önemli bir puan olduğunu belirterek, maç sırasında gollerinin niye iptal edildiğini anlamadığını kaydetti.

"Bu hakem Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş stadyumlarında da böyle bir golü iptal edebilir miydi bilmiyorum." ifadesini kullanan Pereira, "Bundan sonra buna dikkat ederek maçları izleyeceğim. Söylediklerim VAR'daki hakemlerle ilgili. Sandalyede oturup televizyondan izler gibi maçı izliyorlar. Futbol bir temas oyunudur bunu bilmiyorlar mı gerçekten anlamıyorum." diye konuştu.

Karşılaşmada daha çok şut çeken, oynayan tarafın kendileri olduğunu belirten Pereira, Antalyaspor'un tek bir pozisyona dahi giremediğini dile getirdi.

Pereira, oyuncularının çok kolay kart gördüğünü ifade ederek, "Olanlara rağmen maça devam edip derbi duygusunu iyi yönettiler. Bir yılı aşkın süredir beni tanıyorsunuz. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum çünkü zor bir iş yapıyorlar. Çocuklarımın hakem olmasına izin vermezdim. Çünkü onlar her zaman suçlu oluyor. Golün kesinlikle iptal edilmemesi gerekiyordu. Oyuncumuz zaten yükselmişti. Bir takımın bütün sezonuna, kulüpte çalışan 100'den fazla insanın, ailelerin, şehrin hayatına ve geleceğine etki edebilecek kararlar bunlar. Kararlar alırken daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
