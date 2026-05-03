Süper Lig'de kümede kalma savaşı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalma hattını yakından ilgilendiren 4 maç oynandı.



Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan mücadele golsüz sona erdi.



Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 17. dakikada Tiago Çukur'un golüyle 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu, 45+5. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.



Kasımpaşa ile Kocaelispor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Adrian Benedyczak'ın 2. dakikadaki golüne Dan Agyei, 23. dakikada cevap verdi.



Kayserispor ile Eyüpspor arasındaki kritik maç da 1-1 bitti. Luccas Claro'nun 4. dakikadaki golüne 60. dakikada Indrid Tuçi'den yanıt geldi.



Bu sonuçların ardından oluşan puan durumu şöyle:



(10) 37 Puan: Kocaelispor

(11) 37 Puan: Gaziantep FK

(12) 34 Puan: Alanyaspor

(13) 32 Puan: Kasımpaşa

(14) 29 Puan: Eyüpspor

(15) 29 Puan: Antalyaspor

(16) 28 Puan: Gençlerbirliği

(17) 27 Puan: Kayserispor

(18) 24 Puan: Karagümrük



33. Hafta Fikstürü



Konyaspor - Fenerbahçe

Alanyaspor - Kayserispor

Gençlerbirliği - Kasımpaşa

Galatasaray - Antalyaspor

Eyüpspor - Çaykur Rizespor

Beşiktaş - Trabzonspor

Başakşehir - Samsunspor

Göztepe - Gaziantep FK

Kocaelispor - Karagümrük



