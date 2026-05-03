Sami Uğurlu'dan Galatasaray maçı açıklaması!

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 0-0 beraberlikle sona eren Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Sami Uğurlu, "Çok fazla mücadele etmek gerekiyordu. Alanyaspor'un da çok mücadele edeceğini biliyorduk. Biraz stresle birleşmesi bizi etkiledi ama çok mücadele ettik. Oyuncularım çok fazla istediler. Daha fazla pozisyona girebilirdik. Bu maçları oynamak kolay değil, aşırı stres bazen istediklerinizi yapmanızı engelliyor. Diğer maçlar da istediğimiz gibi bitti biraz. İki maçımız var. Galatasaray maçı var, çok zor deplasmanda oynayacağız. Sonra Kocaelispor maçı var, o da çok zor. Ancak buradan istediğimiz puanları toplayacağız ve sonuçlara bakacağız. Yine tekrarlıyorum, ligde kalacağımızı düşünüyorum. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonrasında bakacağız." sözlerini sarf etti.



Tecrübeli teknik adam, "Büyük takımlara karşı deplasmanda oynamak başlı başına çok zor. Galatasaray'ın kazandığında şampiyon olacakları bir maç. Bizim için çok zor olacak ama biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Sürprizler futbolda çok fazla oluyor. 90 dakika mücadelemizi ortaya koyup, en azından 1 puan almak istiyoruz. Oradan alacağımız 1 puan sonrasında bize Kocaelispor maçında bize avantaj sağlayacak. Dediğim gibi, Galatasaray ve Kocaelispor maçları çok zor olacak." dedi.



Uğurlu son olarak, "Böyle maçlarda biraz daha yaşamak lazım, hakem tarafından da yaşamak lazım. Biraz daha anlayışlı olmak gerekiyor. Çok kolay kart göstermemek gerekiyor. Oraları biraz daha iyi yönetmek gerekiyor. Bir sitem değil bu, sadece söylemek istedim. Ama biz futbola bakacağız. Alacağımız puanlar bizi ligde tutacak. Umarım gereken mücadeleyi ortaya koyarız. Mücadeleyle birlikte oyunu da biraz yukarıya taşırsak, istediğimizi umarım alacağız." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI

Uğurlu, karşılaşma sırasında ikinci ve üçüncü bölgede üretmekte ve pozisyona girmekte sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Son iki hafta. Önümüzdeki hafta çok zor bir Galatasaray maçımız var. Daha sonra da yine aynı şekilde zorluk derecesi çok yüksek bir Kocaelispor maçımız var. Diğer maçlara baktığımızda da aslında, bir hafta önce nasıl istemediğimiz sonuçlar olduysa bu hafta da aslında bizim için gelen sonuçlar oldukça iyiydi. Ancak burada bir galibiyet alabilseydik, üç puan alabilseydik belki de ligi bitirecektik. Çok değerliydi, çok önemliydi. Mücadelemizi yapmaya çalıştık. Zaman zaman da yaptık. Ancak gol ve pozisyon bulmakta zorlandık. Bu maçları oynamak çok kolay değil. Büyük bir stres, büyük bir yük herkesin, özellikle oyuncuların üzerinde. Ligde kalacağımıza hep inandığımızı söyledik. Son iki haftaya geldik. Biz maçlarımızı oynayacağız, mücadelemizi vereceğiz. Dışarıdan baktığımda biz buna inanıyoruz. Biraz da gerçekçi olmak lazım. Galatasaray şampiyonluk maçına çıkacak. Kazandığında şampiyon olacağı bir maçta Galatasaray'dan puan almak çok kolay değil. Ancak ne kadar zorsa onu deneyeceğiz. Onu yapmaya çalışacağız. Daha sonra da Kocaelispor maçı. Buradan alacağımız puanlar umut ediyorum ki bizi ligde bırakacak. Mücadeleye devam edeceğiz. Evet üzgünüz. Üç puan almak istedik ama bir puan aldık. Belki de o bir puan bizim için çok değerli olacak. Bunu da lig sonunda daha net bir şekilde göreceğiz."



