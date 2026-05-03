03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
0-0
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
2-2
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
1-3
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
2-1
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-0
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
1-1
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
1-0
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
0-2
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
0-1
03 Mayıs
Braga-Estoril
1-1
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
0-062'
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
1-0
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
1-1
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
1-1
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
1-2
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
1-0
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
1-1
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
3-0
03 Mayıs
M. United-Liverpool
3-2
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
1-2
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
3-0
03 Mayıs
Lyon-Rennes
4-2
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
0-289'
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-0
03 Mayıs
Juventus-Verona
1-1
03 Mayıs
Inter-Parma
2-0
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-1
03 Mayıs
Auxerre-Angers
3-1
03 Mayıs
Paris FC-Brest
4-0
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Sami Uğurlu'dan Galatasaray maçı açıklaması!

Sami Uğurlu, Antalyaspor'un Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası konuştu.

calendar 03 Mayıs 2026 22:34 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 23:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sami Uğurlu'dan Galatasaray maçı açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 0-0 beraberlikle sona eren Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sami Uğurlu, "Çok fazla mücadele etmek gerekiyordu. Alanyaspor'un da çok mücadele edeceğini biliyorduk. Biraz stresle birleşmesi bizi etkiledi ama çok mücadele ettik. Oyuncularım çok fazla istediler. Daha fazla pozisyona girebilirdik. Bu maçları oynamak kolay değil, aşırı stres bazen istediklerinizi yapmanızı engelliyor. Diğer maçlar da istediğimiz gibi bitti biraz. İki maçımız var. Galatasaray maçı var, çok zor deplasmanda oynayacağız. Sonra Kocaelispor maçı var, o da çok zor. Ancak buradan istediğimiz puanları toplayacağız ve sonuçlara bakacağız. Yine tekrarlıyorum, ligde kalacağımızı düşünüyorum. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonrasında bakacağız." sözlerini sarf etti.

Tecrübeli teknik adam, "Büyük takımlara karşı deplasmanda oynamak başlı başına çok zor. Galatasaray'ın kazandığında şampiyon olacakları bir maç. Bizim için çok zor olacak ama biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Sürprizler futbolda çok fazla oluyor. 90 dakika mücadelemizi ortaya koyup, en azından 1 puan almak istiyoruz. Oradan alacağımız 1 puan sonrasında bize Kocaelispor maçında bize avantaj sağlayacak. Dediğim gibi, Galatasaray ve Kocaelispor maçları çok zor olacak." dedi.

Uğurlu son olarak, "Böyle maçlarda biraz daha yaşamak lazım, hakem tarafından da yaşamak lazım. Biraz daha anlayışlı olmak gerekiyor. Çok kolay kart göstermemek gerekiyor. Oraları biraz daha iyi yönetmek gerekiyor. Bir sitem değil bu, sadece söylemek istedim. Ama biz futbola bakacağız. Alacağımız puanlar bizi ligde tutacak. Umarım gereken mücadeleyi ortaya koyarız. Mücadeleyle birlikte oyunu da biraz yukarıya taşırsak, istediğimizi umarım alacağız." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI
Uğurlu, karşılaşma sırasında ikinci ve üçüncü bölgede üretmekte ve pozisyona girmekte sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Son iki hafta. Önümüzdeki hafta çok zor bir Galatasaray maçımız var. Daha sonra da yine aynı şekilde zorluk derecesi çok yüksek bir Kocaelispor maçımız var. Diğer maçlara baktığımızda da aslında, bir hafta önce nasıl istemediğimiz sonuçlar olduysa bu hafta da aslında bizim için gelen sonuçlar oldukça iyiydi. Ancak burada bir galibiyet alabilseydik, üç puan alabilseydik belki de ligi bitirecektik. Çok değerliydi, çok önemliydi. Mücadelemizi yapmaya çalıştık. Zaman zaman da yaptık. Ancak gol ve pozisyon bulmakta zorlandık. Bu maçları oynamak çok kolay değil. Büyük bir stres, büyük bir yük herkesin, özellikle oyuncuların üzerinde. Ligde kalacağımıza hep inandığımızı söyledik. Son iki haftaya geldik. Biz maçlarımızı oynayacağız, mücadelemizi vereceğiz. Dışarıdan baktığımda biz buna inanıyoruz. Biraz da gerçekçi olmak lazım. Galatasaray şampiyonluk maçına çıkacak. Kazandığında şampiyon olacağı bir maçta Galatasaray'dan puan almak çok kolay değil. Ancak ne kadar zorsa onu deneyeceğiz. Onu yapmaya çalışacağız. Daha sonra da Kocaelispor maçı. Buradan alacağımız puanlar umut ediyorum ki bizi ligde bırakacak. Mücadeleye devam edeceğiz. Evet üzgünüz. Üç puan almak istedik ama bir puan aldık. Belki de o bir puan bizim için çok değerli olacak. Bunu da lig sonunda daha net bir şekilde göreceğiz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.