İngiltere Premier League devi Liverpool'un, Napoli forması giyen Sam Beukema için 28 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.
TEAMtalk'un haberine göre Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, bu transferin gerçekleştirilmesini bizzat talep etti. Haberde ayrıca Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin olası bir satışa sıcak bakabileceği ve transferin "kesinlikle mümkün" olduğu ifade edildi.
SLOT'TAN NET TALEP
Daha önce çıkan haberlerde de Slot'un Beukema'ya olan ilgisi dikkat çekerken, Hollandalı teknik adamın sportif direktör Richard Hughes'dan bu transferi tamamlamasını istediği aktarıldı.
Öte yandan Liverpool'un savunma hattı için alternatif isimler üzerinde de durduğu belirtiliyor. Bu doğrultuda Sporting CP forması giyen Gonçalo Inacio'nun da listede yer aldığı ifade edildi.
Football Insider'dan Pete O'Rourke, Inácio'nun Virgil van Dijk için "ideal bir halef" olabileceğini dile getirdi. O'Rourke değerlendirmesinde, "Inacio uzun süredir birçok Premier League kulübünün radarında. Manchester United ve Chelsea ile de adı anıldı. Liverpool da oyuncuyu yakından takip ediyor. Sol ayaklı bir stoper olması önemli bir avantaj. Uluslararası tecrübeye sahip ve Şampiyonlar Ligi'nde de oynadı. Liverpool'un er ya da geç Van Dijk'ın yerini doldurması gerekecek. Inacio, savunmanın solunda oynayabildiği için bu rol için ideal bir aday" ifadelerini kullandı.
Liverpool'dan stoper transferi için net talimat: Sam Beukema
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|11
|Kocaelispor
|31
|9
|9
|13
|25
|35
|36
|12
|Alanyaspor
|31
|6
|15
|10
|37
|38
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Gençlerbirliği
|31
|7
|7
|17
|30
|44
|28
|16
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|17
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|18
|Karagümrük
|31
|5
|6
|20
|27
|53
|21