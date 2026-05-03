03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-021'
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
17:45
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
17:45
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
19:30
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-189'
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-090'
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
18:00
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
17:30
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
17:30
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
17:30
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-090'
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-06'
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
0-2DA
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
18:30
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
2-062'
03 Mayıs
M. United-Liverpool
17:30
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
19:30
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-061'
03 Mayıs
Juventus-Verona
19:00
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-163'
03 Mayıs
Auxerre-Angers
18:15
03 Mayıs
Paris FC-Brest
18:15
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
18:15
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Çorum FK'de play-off hedefi "doğru oyun"

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, play-off öncesi kritik mesajlar verdi; Keçiörengücü maçı öncesi taraftara çağrı yaptı.

03 Mayıs 2026 15:30
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'i 71 puanla 4. sırada tamamlayarak play-off turunda yükselen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, "bu süreçte oyunun her anını doğru oynamak zorunda olduklarını" bildirdi. 

Uçar, yazılı açıklamasında, Trendyol 1. Lig'in 38'inci ve son haftasında, lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Erzurumspor FK ile evinde 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Maça planladıkları şekilde başladıklarını ve golü erken bularak skor üstünlüğünü sağladıklarını aktaran Uçar, "Sezonda zaman zaman yaşadığımız gibi, ürettiğimiz net pozisyonları daha yüksek yüzdeyle değerlendiremeyince oyunu koparma fırsatını kaçırdık. Kontrol bizdeyken gelen şanssız bir penaltı golüyle skor dengelendi." ifadelerini kullandı.

Takımın başında çıktığı 13 karşılaşmadan 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 2,3 puan ortalaması yakaladıklarını vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Play-off gibi detayların belirleyici olduğu yeni bir hikaye başlıyor. Play-off süreci taktik disiplinin, konsantrasyonun ve mental dayanıklılığın en üst seviyede olması gereken bir dönem. Her maçın final niteliği taşıdığı bu süreçte oyunun her anını doğru oynamak zorundayız. Küçük detayların büyük sonuçlar doğuracağı bir evreye giriyoruz. Arca Çorum FK, sahip olduğu karakter, birliktelik ve oyun disipliniyle bu süreci en iyi şekilde yönetebilecek güce sahiptir. Zor anları birlikte aşmayı bilen bu takım, hedefe odaklandığında ne kadar tehlikeli olabileceğini defalarca göstermiştir."

Uçar, ayrıca taraftarları play-off 1. turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiöğrengücü ile 7 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için stadyuma davet etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
