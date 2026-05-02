Bein Sports 1 Canlı İzle: Trabzonspor Göztepe canlı yayın
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2026 18:50 -
Güncelleme Tarihi:
02 Mayıs 2026 18:50
Trabzonspor Göztepe maçı canlı beIN Sports izleme linki | Trabzonspor Göztepe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Trabzonspor Göztepe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Göztepe maçı canlı yayın izleme detayları
Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 32'nci kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 31 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 14-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 46 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, evinde oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 25 gol atarken, 10 gol yedi.
İLK YARI KÖTÜ GİDİŞATI DURDURDU
Geçen sezon Göztepe karşısında iki karşılaşmayı da 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kazanamayan Trabzonspor, bu sezon ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında İzmir'de rakibini 2-1'lik sonuçla mağlup etti.
TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetecek. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Eren Özyemişçioğlu oturacak.
Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatını Göztepe önünde sonlandırmak istiyor. Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.
