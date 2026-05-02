Bein Sports 1 Canlı İzle: Trabzonspor Göztepe canlı yayın

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 32'nci kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 31 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 14-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 46 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.



Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, evinde oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 25 gol atarken, 10 gol yedi.Geçen sezon Göztepe karşısında iki karşılaşmayı da 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kazanamayan Trabzonspor, bu sezon ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında İzmir'de rakibini 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ



Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetecek. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Eren Özyemişçioğlu oturacak.



MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Ozan, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.







Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan.



TRABZONSPOR'DA SON DURUMLAR



Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatını Göztepe önünde sonlandırmak istiyor. Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.







