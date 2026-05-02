Haber Tarihi: 02 Mayıs 2026 18:50 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 18:50

Bein Sports 1 Canlı İzle: Trabzonspor Göztepe canlı yayın

Trabzonspor Göztepe maçı canlı beIN Sports izleme linki | Trabzonspor Göztepe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Trabzonspor Göztepe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Göztepe maçı canlı yayın izleme detayları

Bein Sports 1 Canlı İzle: Trabzonspor Göztepe canlı yayın
Abone Ol
Trabzonspor Göztepe maçı beIN Sports canlı yayın izle! Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Göztepe Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI CANLI, TIKLA


TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ RADYODA?

Trabzonspor ile Göztepe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇINI CANLI DİNLE

TRABZONSPOR GÖZTEPE BEIN SPORTS HABER İZLE


32. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 32'nci kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 31 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 14-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 46 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.



TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, evinde oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 25 gol atarken, 10 gol yedi.

İLK YARI KÖTÜ GİDİŞATI DURDURDU

Geçen sezon Göztepe karşısında iki karşılaşmayı da 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kazanamayan Trabzonspor, bu sezon ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında İzmir'de rakibini 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetecek. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Eren Özyemişçioğlu oturacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Ozan, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.



Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan.

TRABZONSPOR'DA SON DURUMLAR

Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatını Göztepe önünde sonlandırmak istiyor. Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.

 

Diğer Haberler

Daha fazla göster
SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.