1. Lig'de son haftanın puan durumu!

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
20:00
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
20:00
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
22:00
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-1
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
2-0
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
1-0
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
1-033'
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
1-132'
02 Mayıs
Basel-Thun
21:30
02 Mayıs
Nacional-AVS
1-2
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
3-2
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
2-2
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
20:00
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
22:30
02 Mayıs
Baltika-Kazan
0-1
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
1-132'
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-1
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
2-0
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
1-2
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
2-1
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
3-0
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
2-0
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
1-1
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
1-3
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
2-1
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
3-1
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-4
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
19:45
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
2-090'
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
0-04'
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
20:00
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
1-0
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
0-1
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
1-1
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
1-1
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
3-3
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
1-4
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
3-3
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
1-2
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
3-3
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
2-2
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
1-3
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
3-0
02 Mayıs
Nice-Lens
22:05
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
3-1
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
1-1
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
0-04'
02 Mayıs
Villarreal-Levante
5-1
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
0-2
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
0-02'
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
22:00
02 Mayıs
Udinese-Torino
2-0
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
0-032'
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
21:45
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
3-0
02 Mayıs
PSG-Lorient
2-277'
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
20:00
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
2-2

1. Lig'de son haftanın puan durumu!

Trendyol 1. Lig'de 38. hafta karşılaşmalarının ardından normal sezon tamamlandı.

calendar 02 Mayıs 2026 19:16 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 19:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'de son haftanın puan durumu!
Trendyol 1. Lig'de 38. hafta maçları ile normal sezon sona erdi.

Ligde lider Erzurumspor FK'nin ardından Trendyol Süper Lig'e direkt yükselen ikinci takım, Amed Sportif Faaliyetler oldu.

Deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Diyarbakır temsilcisi, bu sonuçla ligi 2. basamakta tamamlayarak Süper Lig'e direkt yükselme hakkı elde etti.

Play-off eşleşmeleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de normal sezon sona ererken çeyrek final play-off maçlarında Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor mücadeleleri oynanacak.

Çeyrek final karşılaşmalarında kazanan takımlar, play-off yarı final müsabakasında kozlarını paylaşacak.

Yarı finalde galip gelen takım ise play-off finalinde normal sezonu 3. sırada bitiren Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: 3-1

İstanbulspor-Adana Demirspor: 8-1

Boluspor-Serikspor: 3-1

Manisa FK-Sakaryaspor: 5-0

Arca Çorum FK-Erzurumspor FK: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: 3-3

Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor: 1-0

Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor: 1-1

Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer: 0-1

Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-4

Puan durumu

1. Lig'de 38. ve son haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ERZURUMSPOR FK 38 23 12 3 82 27 55 81
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 38 21 11 6 81 42 39 74
3.ESENLER EROKSPOR 38 21 11 6 81 35 46 74
4.ARCA ÇORUM FK 38 21 8 9 63 39 24 71
5.SİPAY BODRUM FK 38 18 10 10 71 39 32 64
6.ATKO GRUP PENDİKSPOR 38 16 15 7 58 33 25 63
7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 38 16 12 10 73 43 30 60
8.ÖZBEYLİ BANDIRMASPOR 38 16 12 10 47 34 13 60
9.MANİSA FK 38 16 7 15 57 56 1 55
10.ÖZBELSAN SİVASSPOR 38 14 11 13 47 43 4 53
11.İSTANBULSPOR 38 13 13 12 57 55 2 52
12.SMS GRUP SARIYER 38 15 7 16 44 44 0 52
13.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 38 13 11 14 52 54 -2 50
14.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK 38 13 10 15 52 47 5 49
15.BOLUSPOR 38 14 6 18 61 57 4 48
16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 38 13 7 18 47 51 -4 46
17.SERİKSPOR 38 11 6 21 44 75 -31 39
18.SAKARYASPOR 38 8 10 20 45 72 -27 34
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 38 2 8 28 33 102 -69 14
20.ADANA DEMİRSPOR 38 1 3 34 22 169 -147 -57
 

Not: Adana Demirspor'un 63 puanı silinmiştir.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
