1. Lig'de son haftanın puan durumu!

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.ERZURUMSPOR FK 38 23 12 3 82 27 55 81 2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 38 21 11 6 81 42 39 74 3.ESENLER EROKSPOR 38 21 11 6 81 35 46 74 4.ARCA ÇORUM FK 38 21 8 9 63 39 24 71 5.SİPAY BODRUM FK 38 18 10 10 71 39 32 64 6.ATKO GRUP PENDİKSPOR 38 16 15 7 58 33 25 63 7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 38 16 12 10 73 43 30 60 8.ÖZBEYLİ BANDIRMASPOR 38 16 12 10 47 34 13 60 9.MANİSA FK 38 16 7 15 57 56 1 55 10.ÖZBELSAN SİVASSPOR 38 14 11 13 47 43 4 53 11.İSTANBULSPOR 38 13 13 12 57 55 2 52 12.SMS GRUP SARIYER 38 15 7 16 44 44 0 52 13.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 38 13 11 14 52 54 -2 50 14.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK 38 13 10 15 52 47 5 49 15.BOLUSPOR 38 14 6 18 61 57 4 48 16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 38 13 7 18 47 51 -4 46 17.SERİKSPOR 38 11 6 21 44 75 -31 39 18.SAKARYASPOR 38 8 10 20 45 72 -27 34 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 38 2 8 28 33 102 -69 14 20.ADANA DEMİRSPOR 38 1 3 34 22 169 -147 -57

Trendyol 1. Lig'de 38. hafta maçları ile normal sezon sona erdi.Ligde lider Erzurumspor FK'nin ardından Trendyol Süper Lig'e direkt yükselen ikinci takım, Amed Sportif Faaliyetler oldu.Deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Diyarbakır temsilcisi, bu sonuçla ligi 2. basamakta tamamlayarak Süper Lig'e direkt yükselme hakkı elde etti.Trendyol 1. Lig'de normal sezon sona ererken çeyrek final play-off maçlarında Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor mücadeleleri oynanacak.Çeyrek final karşılaşmalarında kazanan takımlar, play-off yarı final müsabakasında kozlarını paylaşacak.Yarı finalde galip gelen takım ise play-off finalinde normal sezonu 3. sırada bitiren Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: 3-1İstanbulspor-Adana Demirspor: 8-1Boluspor-Serikspor: 3-1Manisa FK-Sakaryaspor: 5-0Arca Çorum FK-Erzurumspor FK: 1-1Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: 3-3Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor: 1-0Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor: 1-1Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer: 0-1Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-41. Lig'de 38. ve son haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:Not: Adana Demirspor'un 63 puanı silinmiştir.