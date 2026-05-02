Hull City, Premier Lig yolunda play-off oynayacak

İngiltere Championship'in 46. ve son haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Norwich City'yi konuk etti.



MKM Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı turuncu-siyahlı ekip 2-1 kazandı.



Mücadelede ev sahibinin golleri 28. dakikada penaltıdan ve 67. dakikada McBurnie'den geldi. Norwich'in tek sayısını ise 26. dakikada Toure kaydetti.



Bu sonuçla puanını 73 yapan Kaplanlar, sezonu 6. sırada tamamladı ve Premier Lig yolunda play-off oynama hakkı elde etti.



Hull City, iki ayaklı play-off yarı finalinde 3. sıradaki Millwall ile eşleşti. Diğer eşleşme ise 4 ve 5. sıralarda yer alan Southampton ve Middlesbrough arasında gerçekleşti.



Play-off'ta yarı final maçları 8-9 ve 11-12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.



Yarı final eşleşmelerini kazanan takımlar, Wembley Stadı'ndaki final maçında, 23 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.



ACUN ILICALI'NIN PREMIER LİG HAYALİ



2022'de Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City, bu tarihten sonra önemli bir değişim sürecine girdi.



"Kaplanlar" lakaplı ekip, Ilıcalı'nın yönetiminde ligde sırasıyla 19., 15., 7. ve 21. basamaklarda yer aldı.



En son 2016/17 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden Hull City, Türk iş insanının liderliğinde yeniden İngiliz futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.



