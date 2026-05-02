Hull City, Premier Lig yolunda play-off oynayacak

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
20:00
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
20:00
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
22:00
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-1
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
2-0
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
1-0
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
19:00
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
19:00
02 Mayıs
Basel-Thun
21:30
02 Mayıs
Nacional-AVS
1-123'
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
0-123'
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
1-125'
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
20:00
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
22:30
02 Mayıs
Baltika-Kazan
0-165'
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
19:00
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-1
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
2-0
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
1-2
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
2-1
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
3-0
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
2-0
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
1-1
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
1-3
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
2-1
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
3-1
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-4
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
19:45
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
0-023'
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
19:30
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
20:00
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
1-088'
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
0-188'
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
1-188'
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
1-188'
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
3-388'
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
1-488'
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
2-266'
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
1-268'
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
3-266'
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
0-262'
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
1-265'
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
1-0DA
02 Mayıs
Nice-Lens
22:05
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
2-0DA
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
0-1DA
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
19:30
02 Mayıs
Villarreal-Levante
5-1
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
0-036'
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
19:30
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
22:00
02 Mayıs
Udinese-Torino
2-090'
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
19:00
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
21:45
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
3-0
02 Mayıs
PSG-Lorient
18:00
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
20:00
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
2-2

Hull City, Premier Lig yolunda play-off oynayacak

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, Championship'te sezonu 73 puanla 6. sırada bitirdi ve Premier Lig için play-off oynama hakkı kazandı.

calendar 02 Mayıs 2026 16:38 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 17:13
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Championship'in 46. ve son haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Norwich City'yi konuk etti.

MKM Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı turuncu-siyahlı ekip 2-1 kazandı.

Mücadelede ev sahibinin golleri 28. dakikada penaltıdan ve 67. dakikada McBurnie'den geldi. Norwich'in tek sayısını ise 26. dakikada Toure kaydetti.

Bu sonuçla puanını 73 yapan Kaplanlar, sezonu 6. sırada tamamladı ve Premier Lig yolunda play-off oynama hakkı elde etti.

Hull City, iki ayaklı play-off yarı finalinde 3. sıradaki Millwall ile eşleşti. Diğer eşleşme ise 4 ve 5. sıralarda yer alan Southampton ve Middlesbrough arasında gerçekleşti.

Play-off'ta yarı final maçları 8-9 ve 11-12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Yarı final eşleşmelerini kazanan takımlar, Wembley Stadı'ndaki final maçında, 23 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

ACUN ILICALI'NIN PREMIER LİG HAYALİ

2022'de Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City, bu tarihten sonra önemli bir değişim sürecine girdi.

"Kaplanlar" lakaplı ekip, Ilıcalı'nın yönetiminde ligde sırasıyla 19., 15., 7. ve 21. basamaklarda yer aldı.

En son 2016/17 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden Hull City, Türk iş insanının liderliğinde yeniden İngiliz futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.