Brighton'dan duran toplar için sıra dışı çözüm!

İngiltere Premier League ekiplerinden Brighton, duran toplardaki savunma zaaflarını geliştirmek adına sıra dışı bir yönteme başvurdu.
Teknik direktör Fabian Hürzeler, takımın fiziksel mücadele gücünü artırmak için antrenmanlara bir MMA dövüşçüsü davet ettiklerini açıkladı.
BBC Radio 5 Live'a konuşan genç orta saha Jack Hinshelwood, kulüpte uygulanan yenilikçi antrenman yöntemlerinden övgüyle bahsederken, bu ilginç detayı da kamuoyuyla paylaştı. Konu hakkında basın toplantısında açıklama yapan Hürzeler, MMA dövüşçüsünün birkaç ay önce antrenmanlara katıldığını belirtti.
Genç teknik adam, bu kararın arkasındaki nedeni şu sözlerle açıkladı:
"Duran toplar, bloklar ve Premier League'deki yeni trendler üzerine çok konuşuyoruz. Takımın sadece 'iyi oynayan' bir ekip olarak bilinmesini istemiyorum. Bire bir mücadelelerde daha dirençli olmalıyız."
"FİZİKSEL OLARAK GELİŞMEK ZORUNDAYIZ"
Hürzeler, özellikle duran toplarda yaşanan bire bir eşleşmelerde farklı spor dallarından ilham aldıklarını vurgulayarak şunları söyledi:
"MMA dövüşçülerinin işi bire bir mücadele kazanmak. Vücut kullanımı ve rakibi alt etme konusunda farklı teknikleri var. Biz de bu fikirlerden yararlandık. Özellikle daha uzun takımlara karşı fiziksel dezavantajımızı kapatmak için alternatif yollar arıyoruz."
Brighton'ın geçmişte duran toplarda domine eden bir takım olarak bilinmediğini ifade eden Alman çalıştırıcı, bu açığı kapatmak için yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.
PREMIER LEAGUE'DE YENİ TREND: İÇE KESİLEN KORNELER
Son yıllarda Premier League'de duran top kullanımlarında ciddi bir değişim dikkat çekiyor. Özellikle altıpas içine kesilen "inswinger" ortaların oranı hızla artmış durumda.
2018-19 sezonunda kornerlerin yüzde 41'i içe kesilirken, bu oran son sezonda yüzde 71'e kadar yükseldi. Arsenal ve Aston Villa gibi takımların öncülük ettiği bu strateji, birçok ekip tarafından benimsenmiş durumda.
Bu gelişim, ceza sahasında fiziksel temasın ve bire bir mücadelelerin önemini artırırken, Brighton'ın MMA destekli antrenman hamlesi de bu değişime verilen dikkat çekici bir yanıt olarak öne çıkıyor.
FARKLI YÖNTEMLER TREND HALİNE GELİYOR
Premier League'de teknik direktörlerin alışılmışın dışına çıkan yöntemleri yeni değil. Mikel Arteta daha önce oyuncularının dikkat seviyesini artırmak için antrenmanlarda profesyonel yankesicilerle çalışmıştı.
Brighton'dan duran toplar için sıra dışı çözüm!
Premier League ekibi Brighton, duran toplardaki savunma sorunlarını aşmak için antrenmanlara bir MMA dövüşçüsü dahil etti. Teknik direktör Fabian Hürzeler, fiziksel mücadele gücünü artırmayı hedeflerken, oyuncu Jack Hinshelwood ise bu yenilikçi yöntemi övgüyle anlattı.
İngiltere Premier League ekiplerinden Brighton, duran toplardaki savunma zaaflarını geliştirmek adına sıra dışı bir yönteme başvurdu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan sürprizi!
-
9
Jonathan David için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası
-
8
Galatasaray, Singo için teklif bekliyor
-
7
Kenan Yıldız'dan 10 numara ve Dünya Kupası mesajı
-
6
Galatasaray'da iki eksik!
-
5
Fenerbahçe'de yeni başkanı bekleyen fatura: 515 milyon Euro
-
4
En-Nesyri, Suudi Arabistan'da gündem oldu
-
3
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gerçeği!
-
2
Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da!
-
1
Burak Yılmaz, Lille'in başına geçiyor
- 20:16 Brighton'dan duran toplar için sıra dışı çözüm!
- 19:46 Beşiktaş'ta maç öncesi sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
- 19:35 Sergen Yalçın'dan kadro tercihi için yanıt!
- 19:27 Boluspor, evinde üç puanı üç golle aldı!
- 19:08 3. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası tamamlandı
- 19:00 Rizespor, Konyaspor'un serisini bitirdi
- 18:55 İstanbulspor son maçta resital sundu! Tam 9 gol
- 18:51 Gaziantep FK - Beşiktaş: 11'ler
- 18:41 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN karşılaşması ertelendi
- 18:28 Samsunspor'da 5 isim Galatasaray maçında yok!
- 18:10 A Milli Takım'ın hazırlık maçı programı belli oldu
- 18:06 İstanbul Gençlik, deplasmanda Giresunspor'u mağlup etti
- 17:57 Petrol Ofisi Maxima 2026 Bodrum'da başladı!
- 17:50 Galatasaray'ın Osimhen için beklediği bonservis
- 17:49 Osman Zeki Korkmaz'dan gelecek kararı
- 17:44 Bekir İrtegün futbolseverlere seslendi!
- 17:38 Roberto De Zerbi: "Küme düşmüşüz gibi davranıyoruz!"
- 17:28 Pep Guardiola: "İngiliz futboluna aşığım"
- 17:21 Ergin Ataman: "Başkanımız Giannakopoulos'u tutuklamaya çalışıyorlar!"
- 16:52 Dorgeles Nene, Başakşehir maçında yok!
- 16:46 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun altıncı etabında Christian Bagatin birinci!
- 16:36 Juventus'ta rota Mason Greenwood
- 16:25 Hatayspor 1. Lig'e galibiyetle veda etti!
- 16:00 Galatasaray'da iki eksik!
- 15:43 Mourinho'dan Real Madrid için yine yalanlama!
- 15:08 Gianni Infantino, FIFA başkanlığına yeniden aday oldu!
- 15:02 Real Madrid'de ayrılık yakın: Dani Ceballos
- 14:56 Jonathan David için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası
- 14:41 Barcelona'da Hansi Flick için geri sayım
- 14:12 Juventus'un orta saha hedefi Angelo Stiller
- 14:09 Formula 1'de Miami Grand Prix heyecanı!
- 14:02 Spor okulunda yetişen voleybolcular, Türkiye şampiyonasında
- 13:52 Keçiörengücü play-off için Ümraniye karşısında!
- 13:43 Kenan Yıldız'dan 10 numara ve Dünya Kupası mesajı
- 13:35 Boluspor'un Süper Lig özlemi 34 seneye çıktı!
- 13:35 Giulio Cesare Bregoli ve Giovanni Guidetti'den CEV Şampiyonlar Ligi mesajı
- 13:31 Rayo Vallecanolu futbolcular galibiyeti Filistin bayrağıyla kutladı
- 13:30 Bodrum'da hedef yeniden Süper Lig!
- 13:19 Fenerbahçe'nin Başakşehir serisi!
- 13:16 Hawks, CJ McCollum'ı takımda tutmayı planlıyor
- 13:14 Lakers, Luke Kennard ile devam etmek istiyor
- 13:13 Mavericks, Tim Connelly yarışından çekilebilir
- 13:12 Gobert: "Wemby'ye karşı oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum"
- 13:11 Jokic: "Bu sezon hayal kırıklığıydı ama yine de Denver'da kalmak istiyorum"
- 13:10 Beşiktaş'a 20 milyon euro'luk Lauriente yanıtı
- 13:09 Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli oluyor!
- 13:02 İsmet Taşdemir gelecek sezon planlaması hakkında konuştu
- 12:56 İngiltere'de Vitor Pereira rüzgarı!
- 12:48 Fenerbahçe ile Başakşehir 36. kez karşılaşacak!
- 12:40 Giovanni Guidetti, VakıfBank'taki 32. kupasını istiyor!
- 12:38 Trabzonspor'un Göztepe karşı üstünlüğü var!
- 12:33 Türk kadın voleybolu Avrupa'da 27. kupanın peşinde!
- 12:29 Galatasaray'dan Samsunspor'a büyük üstünlük
- 12:26 Çorum FK, evinde şampiyonu ağırlayacak!
- 12:19 Galatasaray, 26. şampiyonluğunun peşinde
- 12:18 Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i ağırlayacak!
- 12:15 VakıfBank 7, Eczacıbaşı 2. Şampiyonlar Ligi kupasını istiyor
- 12:12 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı!
- 11:59 Samsunspor'da 8 futbolcu kart sınırında!
- 11:48 Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da!
Brighton'dan duran toplar için sıra dışı çözüm!
Roberto De Zerbi: "Küme düşmüşüz gibi davranıyoruz!"
Pep Guardiola: "İngiliz futboluna aşığım"
Mourinho'dan Real Madrid için yine yalanlama!
Real Madrid'de ayrılık yakın: Dani Ceballos
Barcelona'da Hansi Flick için geri sayım
Juventus'un orta saha hedefi Angelo Stiller
İngiltere'de Vitor Pereira rüzgarı!
Kenan Karaman'dan A Milli Takım mesajı ve Beşiktaş itirafı!
Burak Yılmaz, Lille'in başına geçiyor
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|31
|23
|5
|3
|72
|23
|74
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|10
|2
|68
|33
|67
|3
|Trabzonspor
|31
|19
|8
|4
|58
|34
|65
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|31
|13
|12
|6
|39
|27
|51
|7
|Samsunspor
|31
|11
|12
|8
|39
|41
|45
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|11
|Kocaelispor
|31
|9
|9
|13
|25
|35
|36
|12
|Alanyaspor
|31
|6
|15
|10
|37
|38
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Gençlerbirliği
|31
|7
|7
|17
|30
|44
|28
|16
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|17
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|18
|Karagümrük
|31
|5
|6
|20
|27
|53
|21