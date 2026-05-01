01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Galatasaray'dan Samsunspor'a büyük üstünlük

Galatasaray, ligde Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların Süper Lig'deki 65 maçta galibiyet sayısında Karadeniz temsilcisine karşı 44'e 7 üstünlüğü bulunuyor.

01 Mayıs 2026 12:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray ile Samsunspor, cumartesi günü yapacakları maçla Süper Lig'de 66. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1969-70 sezonunda futbolda en üst kademe Türkiye 1. Futbol Ligi'ne ilk kez yükselen Samsunspor ile şimdiye kadarki 65 karşılaşmanın 44'ünden galibiyetle ayrıldı. Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle 7 müsabaka sona erdi. Rakiplerin 14 maçı beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 65 maçta 141 gol atarken Samsun ekibi, 50 golle karşılık verebildi.

Samsun'daki maçlar

Galatasaray ile Samsunspor arasında Samsun'da yapılan lig maçlarında galibiyetlerde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor.

İki ekip arasında Samsun'da yapılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip, 14-5 üstünlük kurdu. Maçlardan 13'ü ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, Samsun'da rakip filelere 41 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'a karşı çıktığı son 9 lig maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-06, 2011-12, 2023-24, 2024-25 sezonları ile bu sezonun ilk yarısında rakibiyle oynadığı bütün maçları kazandı.

Samsunspor, son olarak 2004-05 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
