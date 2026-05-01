01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Trabzonspor'un Göztepe karşı üstünlüğü var!

Göztepe'yi ağırlayacak Trabzonspor'un rakibine karşı üstünlüğü dikkat çekti.

01 Mayıs 2026 12:38 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 12:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor ile Göztepe, cumartesi Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 32'nci kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 31 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 14-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 46 gol atarken kalesinde 26 gol gördü. 

- Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, evinde oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 25 gol atarken, 10 gol yedi. 

- İlk yarı kötü gidişatı durdurdu

Geçen sezon Göztepe karşısında iki karşılaşmayı da 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kazanamayan Trabzonspor, bu sezon ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.

Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında İzmir'de rakibini 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.