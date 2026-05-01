01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Samsunspor'da 8 futbolcu kart sınırında!

Samsunspor, 2 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

01 Mayıs 2026 11:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Süper Lig'de 31 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 45 puanla 7. sırada bulunuyor.

Samsun ekibi, Galatasaray'ı yenerek ligde 5'incilik hedefini sürdürmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin, Galatasaray maçında görev yapamayacak. Emre Kılınç'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

8 futbolcu kart cezası sınırında

Karadeniz temsilcisinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham, Marius Mouandilmadji, Yalçın Kayan ve Soner Gönül sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
